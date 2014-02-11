دشمن از شرارت های خود دست بردارد/ مستکبران امروز گزینه های روی میز ایران را مشاهده کنند

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، حجت الاسلام محمود علوی، ظهر سه شنبه در حاشیه راهپیمایان 22 بهمن مشهد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مستکبران و دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی باید با چشمانی باز گزینه های روی میز ایران را مشاهده کرده و دست از شرارت های خود بردارند.

وی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه موجب خرسندی است، افزود: مردم ایران بار دیگر با تبعیت از ولایت فقیه صحنه هایی از استکبار ستیزی خود را به نمایش گذاشته اند.

وزیر اطلاعات عنوان کرد: دشمنان باید از گزینه‌های روی میز ایران عبرت گرفته و دست از تهدید و توطئه های خود بردارند زیرا این ملت آگاه، بصیر و هوشیار است.

حجت الاسلام علوی یادآور شد: امروز حضور با شکوه و عظیم ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن ماه دشمنان مایوس و دلسرد می کند.