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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۵۵

حجت الاسلام علوی:

دشمن از شرارت های خود دست بردارد/ مستکبران امروز گزینه های روی میز ایران را مشاهده کنند

دشمن از شرارت های خود دست بردارد/ مستکبران امروز گزینه های روی میز ایران را مشاهده کنند

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه دشمن باید از شرارت های خود دست بردارد، گفت: امروز حضور با شکوه و عظیم ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن ماه دشمنان را مایوس و دلسرد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، حجت الاسلام محمود علوی، ظهر سه شنبه در حاشیه راهپیمایان 22 بهمن مشهد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مستکبران و دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی باید با چشمانی باز گزینه های روی میز ایران را مشاهده کرده و دست از شرارت های خود بردارند.

وی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه موجب خرسندی است، افزود: مردم ایران بار دیگر با تبعیت از ولایت فقیه صحنه هایی از استکبار ستیزی خود را به نمایش گذاشته اند.

وزیر اطلاعات عنوان کرد: دشمنان باید از گزینه‌های روی میز ایران عبرت گرفته و دست از تهدید و توطئه های خود بردارند زیرا این ملت آگاه، بصیر و هوشیار است.

حجت الاسلام علوی یادآور شد: امروز حضور با شکوه و عظیم ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن ماه دشمنان مایوس و دلسرد می کند.

کد مطلب 2234180

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