شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در مجتمع های قضایی كردستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌ اکبر گروسی شامگاه دوشنبه در نشست اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان كردستان اظهار داشت: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر امنیت را به جامعه هدیه می دهند و می توانند در بصیرت افزایی جوانان نقش بسزایی را ایفا کنند.

وی افزود: تشکیل شورا های امر به معروف و نهی از منکر در تمام مجتمع‌ های قضایی استان و شهرستان ‌ها با حضور دادستان‌ ها خوشبختانه تاکنون نقش مهمی در مقابله با ناهنجاری‌ ها و پیشگیری از جرم داشته است.

رئیس ‌‌کل دادگستری کردستان بیان کرد: حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر یکی از مهم‌ ترین نیازهای جامعه امروزی است و به همین منظور شعب ویژه ‌ای در دادسرا ها و محاکم دستگاه قضایی استان تشکیل شده است.

گروسی یادآور شد: برگزاری کارگاه طرح عیون خودرویی، سازماندهی منازل استیجاری در شهرستان ‌های بانه و مریوان با همکاری میراث فرهنگی، سازماند هی پارک‌ ها و اقامتگاه‌ های مسافران در فصول گردشگری و تفکیک مکان‌ های مردانه و زنانه در تالار های عروسی در سطح استان از جمله اقدامات قوه قضایه در خصوص امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با اشاره به اينكه امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي همگاني و عمومي است، ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر موضوعی آحاد شمول است و این مهم تمام بخش ‌های جامعه را شامل می شود و از این رو پرداختن به آن امری ضروری است.

رئیس ‌‌کل دادگستری کردستان گفت: تمام ارگان‌ ها، نهاد ها، افراد حقوقی و حقیقی در این راستا وظایفی برعهده دارند که باید با جدیت به آن بپردازند تا برکات امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی ساری و جاری شود.

گروسی اظهار داشت: آگاه کردن مردم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر نقش مهمی در پیشگیری و کاهش بزهکاری و جلوگیری از ناهنجاری ‌های اجتماعی دارد.

بازار کردستان مطابق معیارهای بازار اسلامی است

در ادامه این جلسه رئیس اماكن استان کردستان گفت: مردم متدین کردستان با تفکر اسلامی خود بازار را به گونه ای آراسته اند که مطابق با معیارهای بازار اسلامی است و خوشبختانه در اين زمينه كردستان يكي از استان هاي پيشگام در سطح كشور به شمار مي رود.

علی نظری اظهار داشت: در حال حاضر افرادی که برای اخذ پروانه کسب مراجعه می ‌کنند آموزش های امر به معروف و نهی از منکر را می ‌بینند که این امر نقش مهمی در کاهش جرائم نسبت به گذشته داشته است.

وی با اشاره به این مطلب که از ابتدای سال جاری تا کنون هزار و 800 نفر از افراد متقاضی صدور پروانه کسب آموزش های امر به معروف و نهی از منکر را دیده اند، افزود: در حال حاضر بازار استان کردستان یکی از بهترین بازارهای اسلامی در سطح کشور است.

رئیس پلیس اماكن استان کردستان بیان کرد: پاک‌ سازی شهر از مظاهر علنی فساد از دیگر اولویت‌هایی است که مورد توجه قرار گرفت و با تلاش ‌های انجام شده در حال حاضر چهره بازار قابل قبول و کاملا اسلامی است.