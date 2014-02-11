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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۱

اکبریان:

حضور البرزیها در راهپیمایی امروز مثال زدنی بود

حضور البرزیها در راهپیمایی امروز مثال زدنی بود

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس گفت: حضور پرشور و بی نظیر مردم استان البرز در راهپیمایی امروز مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و حضوری مثال زدنی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان در حاشیه برگزاری راهپیمایی 22 بهمن به خبرنگار مهر گفت:  در حالی آمریکایی ها اعلام می کنند که گزینه نظامی روی میز است که ما ملت ایران 35 سال گزینه مرگ بر آمریکا را در دل و روی میز داریم، ضمن اینکه مرگ بر آمریکا را در عمل نشان دادیم.

وی تصریح کرد: کشور ایران در نظر داشت حسن نیت خود را نشان دهد اما رئیس جمهور، معاون وزیر خارجه، معاونان وی و مسئولان آمریکایی تحریم های جدید علیه ایران وضع کردند که نشان داد حرف و عمل آنها با یکدیگر متفاوت است.

اکبریان گفت: ملت عزیر ایران گزینه همیشگی خود را نثار آمریکا می کنند و امروز با حضور خود نشان دادند که مرگ بر آمریکا و مرگ بر استکبار تا روزی که خوی درندگی دارد، ادامه خواهد داشت.

رئیس مجمع نمایندگان استان البرز تاکید کرد: امروز به جهانیان ثابت شد که ملت ایران پر شورتر از سال های گذشته در راهپیمایی 22 بهمن حضور یافته و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان کوبیدند.

اکبریان از عموم شرکت کنندگان در راهپیمایی شهر کرج قدردانی کرده و این روز را خاطره ای به یاد ماندنی بر دفتر پر خاطره استان البرز  خواند.

کد مطلب 2234192

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