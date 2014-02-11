حضور البرزیها در راهپیمایی امروز مثال زدنی بود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان در حاشیه برگزاری راهپیمایی 22 بهمن به خبرنگار مهر گفت: در حالی آمریکایی ها اعلام می کنند که گزینه نظامی روی میز است که ما ملت ایران 35 سال گزینه مرگ بر آمریکا را در دل و روی میز داریم، ضمن اینکه مرگ بر آمریکا را در عمل نشان دادیم.



وی تصریح کرد: کشور ایران در نظر داشت حسن نیت خود را نشان دهد اما رئیس جمهور، معاون وزیر خارجه، معاونان وی و مسئولان آمریکایی تحریم های جدید علیه ایران وضع کردند که نشان داد حرف و عمل آنها با یکدیگر متفاوت است.



اکبریان گفت: ملت عزیر ایران گزینه همیشگی خود را نثار آمریکا می کنند و امروز با حضور خود نشان دادند که مرگ بر آمریکا و مرگ بر استکبار تا روزی که خوی درندگی دارد، ادامه خواهد داشت.



رئیس مجمع نمایندگان استان البرز تاکید کرد: امروز به جهانیان ثابت شد که ملت ایران پر شورتر از سال های گذشته در راهپیمایی 22 بهمن حضور یافته و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان کوبیدند.

اکبریان از عموم شرکت کنندگان در راهپیمایی شهر کرج قدردانی کرده و این روز را خاطره ای به یاد ماندنی بر دفتر پر خاطره استان البرز خواند.