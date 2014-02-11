رحمت امینی کارگردان نمایش «یک بزرگداشت با شکوه» درباره مضمون این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: این اثر نمایشی نمایش خاصی به حساب می آید از این جهت که به نوعی بین حقیقت و خیال قرار گرفته برای مخاطب سیالیتی در روایت به وجود می آورد. در واقع برای تماشاگر این سوال پیش می آید که آیا قرار است واقعا بزرگداشت یک نمایشنامه نویس برگزار شود و بزرگان تئاتر ایران درباره او صحبت کنند یا این اتفاقات خیالی بیش نیست.

وی ادامه داد: در این نمایش زمانی که نوبت به سخنرانی خود نمایشنامه‌نویس می‌رسد جلسه از وضعیت یک بزرگداشت خارج و به مرثیه‌ای بر معضلات نمایشنامه‌نویسان تبدیل می‌شود. در این نمایش به تنهایی و انزوایی که برای نمایشنامه نویسان ما به وجود آمده توجه شده است. در تئاتر ایران همیشه بیشترین انتظار از متن نمایش می رود و مسئولان فرهنگی هنری هم مدام اعلام می‌کنند که تئاتر ما به متن‌های جذاب و با کیفیت احتیاج دارد اما در واقع همیشه کمترین توجه به نمایشنامه نویسان می شود و این هنرمندان بیشتر از دیگر فعالان تئاتری به حاشیه می روند.

امینی درباره فرم اجرایی نمایش توضیح داد: در اجرای این نمایش محتوامحوری مد نظرم نبوده است و تاکید بر دادن پیام خاصی نداشتم بلکه تلاش کردم یک وضعیت و موقعیت خاص را که البته به اجرا هم وابسته است به نمایش بگذارم. برای انتخاب بازیگر نمایش به عمد به سراغ بازیگر چهره نرفتم بلکه از بازیگر توانایی استفاده کردم که سالها پشتوانه حضور در تئاتر را داشته و در جشنواره های مختلفی در سالهای قبل درخشیده است.

وی درباره نگارش متن نمایشنامه گفت: «یک بزرگداشت با شکوه» بر اساس طرحی از من توسط غلامرضا سلیمان تاش نوشته شد. البته ابتدا قرار بود نمایش به شکل کارگاهی در زمان تمرین‌ها شکل بگیرد اما محمدعلی سلیمان تاش بازیگر نمایش پیشنهاد داد متن توسط برادرش که نویسنده است، نوشته شود. در نهایت نمایش بر اساس نسخه ای که سلیمان تاش نوشت اجرا شد.

کارگردان «جیجک علیشاه» درباره دشواری های اجرای نمایش تک‌نفره یادآور شد: اجرای یک نمایش تک نفره از همه جهت کاری دشوار به حساب می آید. چون نگارش یک متن دراماتیک بر اساس حضور یک شخصیت روی صحنه کار دشواری است. این نوع نمایش برای بازیگر هم چالش بزرگی به حساب می آید چون برای جذب مخاطب و قطع نشدن ارتباط آنها با نمایش مجبور است دست به ترفندهای خاصی در بازی اش بزند. همچنین این نوع نمایشها برای کارگردان اثر هم دشواری های زیادی دارد.

امینی متذکر شد: البته از سالها قبل ما سابقه نقالی و پرده خوانی داریم که البته آنها نمایش روایی هستند اما در این نمایش هم من نیم نگاهی به این شیوه ها داشته ام. در «یک بزرگداشت با شکوه» از شیوه رودرویی با مخاطب استفاده کردم. در واقع تماشاگران حضاری هستند که برای برگزاری این مراسم به سالن آمده اند و در طول کار نیز بازیگر با مخاطبان ارتباط برقرار می کند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: برای ارتباط هرچه بیشتر تماشاگران با این اثر از تمهیداتی مانند پخش نماهنگی که بزرگان تئاتر ایران از جمله اسماعیل خلج، داریوش ارجمند، ایوب آقاخانی، حمیدرضا نعیمی، منوچهر اکبرلو، فرهاد آئیش، نادر برهانی مرند و حسین پارسایی در آن درباره این نمایشنامه نویس صحبت می کنند، استفاده کردم. مدت زمان این نمایش 40 دقیقه است که برای یک کار تک نفره زمان مناسبی به حساب می آید.

وی در پایان صحبت‌هایش عنوان کرد: یکی از ترس‌های من این است که مخاطب از نمایشم خسته شده و ارتباطش با کار قطع شود بنابراین همیشه تلاش کرده ام که فضای کار را برای تماشاگر جذاب کنم. امیدوارم در روزهای آینده و با اتمام جشنواره فیلم فجر مخاطبان بیشتری از این اثر نمایشی دیدن کنند.

نمایش «یک بزرگداشت با شکوه» از 18 بهمن ماه با برگزاری افتتاحیه ای با حضور هنرمندان در کارگاه نمایش آغاز شد. این اثر نمایشی براساس طرحی از رحمت امینی توسط غلامرضا سلیمان تاش نوشته شده و محمد علی سلیمان تاش تنها بازیگر این نمایش است.

همچنین فرهاد آییش مشاور کارگردان، نیما گودرزی دستیار کارگردان ، رامین یحیی زاده دستیار دوم کارگردان و مرتضی میرمنتظمی طراحی صحنه این نمایش را برعهده دارند.