مرخصی یک هفته ای زندانیان در تبریز/ 10 زندانی جرائم غیرعمد آزاد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی خلیل الهی شامگاه دوشنبه در بازدید از زندان تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: زندانیان غیرعمدی که کمتر از یک ماه از دوران محکومیت آن ها باقی مانده به مرخصی یک هفته ای می روند.

وی با اشاره به نوع جرائم ارتکابی زندانیان در تبریز، تصریح کرد: محکومان جرائم خشن شامل اجرای این طرح نیستند و طبق آیین نامه جرائم خاص مرتکبین جرائمی مانند اقدام علیه امنیت ملی، انواع سرقت ارتکابی آدم ربایی به مرخصی نمی روند.

سخنگوی شورای قضایی آذربایجان شرقی همچنین ضمن تاکید بر کاهش ارتکاب به جرائم خشن در استان اظهار داشت:تعداد زندانیان مرتکب به جرائم عمدی و غیرعمد به نسبت جمعیتی در کشور از آمار کمتری برخوردار است.

خلیل الهی گفت:در راستای اصلاح و تربیت زندانیان به عنوان یکی از برنامه های دستگاه قضایی اجرای طرح های پیشگیری از وقوع جرم در اولویت عملکرد ها قرار گرفته است.

در ادامه رئیس ستاد دیه آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه تا 29 بهمن امسال 10 زندانی غیر عمد به مناسبت فرار رسیدن ایام الله دهه فجر با جلب رضایت شاکیان از زندان آغاز خواهند شد.

وی افزود:از این تعداد دو زندانی به علت تصادفات رانندگی و حادثه کارگاهی ،سه زندانی به علت محکومیت مهریه و پنج زندانی با محکومیت های مالی سلب آزادی شده بود.

حجت الاسلام محرمی با اشاره به ارزش ریالی دیه این زندانیان اظهار داشت: جمع دیه هفت میلیارد ریال بود که با پرداخت دو میلیارد و 800 میلیون ریال به شاکیان اعلام رضایت کردند.

وی تصریح کرد:از اوایل سال جاری در سطح استان 143 زندانی محکوم به دیه با کسب رضایت شاکیان آزاد شده اند که 88 نفر آن ها در زندان تبریز بودند.