22 بهمن الگوی غلبه بر دشمن با سلاح ایمان است

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: دهه فجر یادآور رشادت ها و فداکاری ها ، شهادت طلبی های ملتی منسجم و خداجویی است که با پیروی از ولایت و رهبری این انقلاب را به پیروزی رساندند.

وی افزود: این انقلاب به ملت ها ثابت کرد که وابستگی به شرق و غرب هرچند به سلاح های مدرن مجهز باشند، در برابر نیروی هماهنگ مردمی که با سلاح ایمان مبارزه می کنند، بی اثر است.

امامی با اشاره به نقش رهبری در پیروزی انقلاب اسلامی عنوان داشت: امام خمینی (ره ) با رهبری آگاهانه و مقتدرانه خود توانست این کشور را از چنگال جهان خواران نجات دهد .

وی یکی از عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی را اتحاد مردم دانست و خاطرنشان کرد: مردم ایران یکی از صبورترین و متحدترین مردم جهان هستند که با همدلی و پیروی از ولایت فقیه همیشه پشتیبان این کشور و انقلاب بوده اند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا تصریح داشت: تا زمانی که مردم ایران در مقابل دشمنان تا پای جان بایستند، و فریب نیرنگ های رنگارنگ آن ها را نخورند ، نعمت پیروزی انقلاب اسلامی مستدام خواهد بود و تمام توطئه ها و نقشه های شوم آن ها بر ضد کشور نقش برآب می شود.