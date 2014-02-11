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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۵۳

محبوبی به مهر خبر داد:

حضور بي‌نظير مردم سلفچگان قم در راهپيمايي 22 بهمن

حضور بي‌نظير مردم سلفچگان قم در راهپيمايي 22 بهمن

قم - خبرگزاري مهر: بخشدار سلفچگان گفت: حضور مردم بخش سلفچگان در راهپيمايي روز 22 بهمن امسال بي‌نظير است.

حسن محبوبي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: امروز با صحبت‌هاي غرورانگيزي كه رهبر معظم انقلاب داشتند، حركت بي‌نظيري در راهپيمايي روز 22 بهمن در سلفچگان آفريده شد.

وي اضافه كرد: مردم سلفچگان امسال هم مثل سال‌هاي قبل حضور پرشوري در راهپيمايي 22 بهمن دارند و با شعارهايشان اعلام كرده اند هميشه پشتيبان ولايت فقيه هستند.

بخشدار سلفچگان در مورد اظهارنظرهاي مقامات غربي گفت: حضور حماسي مردم در راهپيمايي پاسخ دندان شكني به تمام كساني كه پشت سر مملكت و نظام اسلامي ما بدگويي مي‌كنند است.

محبوبي اظهار كرد: ما به صورت مداوم و مستمر پشت سر رهبري خواهيم بود و حركت عظيم مردم در راهپيمايي 22 مشت محكمي بر دهان ياوه گويان خواهد بود.

 

کد مطلب 2234213

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