مردم فردیس آگاهانه و هوشیارانه به صحنه آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور در حاشیه راهپیمایی سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ضمن تبریک این روز با اشاره به حضور پررنگ مردم شهرستان فردیس اظهار داشت: حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن در سالی که مزین به نام«حماسه سیاسی» و «حماسه اقتصادی» است، افکار آشفته دشمنان نظام آشفته تر کرد.



وی افزود: در حالی که رسانه های بیگانه سعی دارند افکار پوشالی خود را مبنی بر عدم حمایت مردم از نظام و انقلاب به افکار عمومی دنیا تزریق کنند مردم ایران آگاهانه و هوشیارانه در تمامی عرصه ها حضور یافته و نقشه های آنان را نقش برآب می کنند.



این مسئول با تاکید بر اینکه حضور پرشور مردم در سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران حساس تر از سالهای گذشته است، یادآور شد: در شرایطی که کشور برای دفاع از ارزشها و آرمانهای والای خود و همچنین دفاع از منافع ملی در عرصه های بین المللی تلاش می کند تا حقانیت خود را به دنیا به اثبات برساند پشتوانه محکم مردمی امروز بار دیگر به نمایش درآمد.



فرماندار شهرستان فردیس گفت: وفاق و همدلی در سایه تبعیت از ولایت و رهبری رمز پیروزی انقلاب اسلامی بوده است که توانسته ایران اسلامی را به رغم گذشت 35 سال همچنان پرقدرت نشان دهد.



مهرور تصریح کرد: اتحاد و همدلی مسیر انقلاب را روشن تر از قبل کرده و می تواند نشاط و امید را در دل مردم زنده نگهدارد.



وی گفت: مردم به عنوان پشتوانه انقلاب اسلامی همواره در عرصه های حساس پشتیبان نظام و انقلاب بوده اند و امروز نیز بار دیگر حمایت خود را از نظام و انقلاب به منصه ظهور رساندند.



فرماندار فردیس تاکید کرد: تلاش برای خدمت صادقانه به مردم مهمترین وظیفه ای است که بر دوش مسئولان نظام و انقلاب است.

