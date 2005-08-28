به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن حكم مقام معظم رهبري به اين شرح است.

بسم الله الرحمن الرحيم

سردار سرتيپ پاسدار محمد كاظم موذنيان

نظر به شايستگي و حسن سوابق خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي، بنا به پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي، شما را به رياست سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران منصوب مي كنم.

تداوم و ارتقاء كارهاي خوب انجام گرفته در آن سازمان با هماهنگي دفتر عمومي حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا، براي افزايش كارآيي نيروي انتظامي مورد انتظار است.

از تلاشها و خدمات مخلصانه حجت الاسلام آقاي غلامحسين رمضاني در دوران تصدي اين مسووليت قدرداني و تشكر مي كنم.

توفيقات همگان را از خداوند متعال مسالت دارم.

سيد علي خامنه اي

6 / شهريور / 1384