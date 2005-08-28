به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن حكم مقام معظم رهبري به اين شرح است.
بسم الله الرحمن الرحيم
سردار سرتيپ پاسدار محمد كاظم موذنيان
نظر به شايستگي و حسن سوابق خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي، بنا به پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي، شما را به رياست سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران منصوب مي كنم.
تداوم و ارتقاء كارهاي خوب انجام گرفته در آن سازمان با هماهنگي دفتر عمومي حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا، براي افزايش كارآيي نيروي انتظامي مورد انتظار است.
از تلاشها و خدمات مخلصانه حجت الاسلام آقاي غلامحسين رمضاني در دوران تصدي اين مسووليت قدرداني و تشكر مي كنم.
توفيقات همگان را از خداوند متعال مسالت دارم.
سيد علي خامنه اي
6 / شهريور / 1384
نظر شما