برگزاری مراسم روز ملی ایران در نیویورک با حضور دبیرکل سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، بان کی مون فرارسیدن روز ملی را به دولت و مردم ایران اسلامی صمیمانه تبریک گفت.



وی افزود: امیدوارم مردم ایران در دوره جدید ریاست جدید آقای روحانی به رشد پایدار، امنیت و صلح جامعه جهانی کمک کنند.



جان اش، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نیز با حضور در این مراسم گفت: این روز برای ایران خیلی ویژه است چون نه تنها روز ملی آنهاست که همه کشورها دارند، بلکه سالگرد انقلابی است که ایران را به طور بنیادین و همیشگی تغییر داد.



یان الیاسون، قائم مقام دبیرکل سازمان ملل نیز در این مراسم ضمن تبریک روز ملی به همه ایرانیان گفت: من از سال 1358 با کشور بزرگ ایران آشنا هستم و مسئول وساطت خاتمه جنگ ایران و عراق بودم.



وی افزود: خوشحالم که ایرانیان امروز در صلح و امنیت زندگی می کند چون این ملت ، جنگ سختی را پشت سر گذاشت.



یان الیاسون به همکاری نزدیک جمهوری اسلامی ایران با سازمان ملل در بحران های جهانی مانند بحران در افغانستان اشاره کرد و گفت: امیدواریم که ایران را همیشه در صحنه سیاسی جهان ببینیم چون ما به صدای ایران در خاورمیانه نیاز داریم.



قائم مقام دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت: ما نشانه های خیلی امیدوار کننده ای از سوی رئیس جمهور جدید ایران و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیده ایم و امیدواریم نقش مثبت ایران در صحنه دیپلماتیک و توسعه جهانی افزایش یابد.



احمد بن خلیل، نماینده مصر در سازمان ملل متحد نیز ضمن تبریک روز ملی جمهوری اسلامی ایران، نقش منطقه ای و بین المللی کشورمان را برجسته خواند و ابراز امیدواری کرد با همکاری نزدیک تهران و دیگر پایتخت های منطقه، بحران هایی مانند بحران سوریه هرچه زودتر پایان یابد.



نماینده کشورمان در سازمان ملل متحد نیز حضور برجسته و پررنگ مقامات ارشد سازمان ملل و سفیران و نمایندگان کشورهای پنج قاره جهان در مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران را نشانه عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.



محمد خزاعی گفت: در تجربه شش تا هفت ساله ای که به عنوان نماینده کشورمان در مقر سازمان ملل متحد دارم، این استقبال مقامات سازمان ملل و نمایندگان کشورهای جهان کم نظیر بود.



نمایندگان انگلیس، فرانسه ، آلمان و چین نیز از جمله کشورهایی بودند که در بالاترین سطح نمایندگی خود در مراسم روز ملی کشورمان در سازمان ملل متحد شرکت کردند.



جمعی از ایرانیان مقیم و چهره های دانشگاهی و رسانه ای آمریکائی مستقر در نیویورک نیز در این مراسم حضور داشتند.