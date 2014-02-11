برگزاری مراسم روز ملی ایران در نیویورک با حضور دبیرکل سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، بان کی مون فرارسیدن روز ملی را به دولت و مردم ایران اسلامی صمیمانه تبریک گفت.
وی افزود: امیدوارم مردم ایران در دوره جدید ریاست جدید آقای روحانی به رشد پایدار، امنیت و صلح جامعه جهانی کمک کنند.
جان اش، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نیز با حضور در این مراسم گفت: این روز برای ایران خیلی ویژه است چون نه تنها روز ملی آنهاست که همه کشورها دارند، بلکه سالگرد انقلابی است که ایران را به طور بنیادین و همیشگی تغییر داد.
یان الیاسون، قائم مقام دبیرکل سازمان ملل نیز در این مراسم ضمن تبریک روز ملی به همه ایرانیان گفت: من از سال 1358 با کشور بزرگ ایران آشنا هستم و مسئول وساطت خاتمه جنگ ایران و عراق بودم.
وی افزود: خوشحالم که ایرانیان امروز در صلح و امنیت زندگی می کند چون این ملت ، جنگ سختی را پشت سر گذاشت.
یان الیاسون به همکاری نزدیک جمهوری اسلامی ایران با سازمان ملل در بحران های جهانی مانند بحران در افغانستان اشاره کرد و گفت: امیدواریم که ایران را همیشه در صحنه سیاسی جهان ببینیم چون ما به صدای ایران در خاورمیانه نیاز داریم.
قائم مقام دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت: ما نشانه های خیلی امیدوار کننده ای از سوی رئیس جمهور جدید ایران و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیده ایم و امیدواریم نقش مثبت ایران در صحنه دیپلماتیک و توسعه جهانی افزایش یابد.
احمد بن خلیل، نماینده مصر در سازمان ملل متحد نیز ضمن تبریک روز ملی جمهوری اسلامی ایران، نقش منطقه ای و بین المللی کشورمان را برجسته خواند و ابراز امیدواری کرد با همکاری نزدیک تهران و دیگر پایتخت های منطقه، بحران هایی مانند بحران سوریه هرچه زودتر پایان یابد.
نماینده کشورمان در سازمان ملل متحد نیز حضور برجسته و پررنگ مقامات ارشد سازمان ملل و سفیران و نمایندگان کشورهای پنج قاره جهان در مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران را نشانه عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.
محمد خزاعی گفت: در تجربه شش تا هفت ساله ای که به عنوان نماینده کشورمان در مقر سازمان ملل متحد دارم، این استقبال مقامات سازمان ملل و نمایندگان کشورهای جهان کم نظیر بود.
نمایندگان انگلیس، فرانسه ، آلمان و چین نیز از جمله کشورهایی بودند که در بالاترین سطح نمایندگی خود در مراسم روز ملی کشورمان در سازمان ملل متحد شرکت کردند.
جمعی از ایرانیان مقیم و چهره های دانشگاهی و رسانه ای آمریکائی مستقر در نیویورک نیز در این مراسم حضور داشتند.
مقامات ارشد سازمان ملل، سفیران و نمایندگان کشورهای مختلف از پنج قاره جهان نیز با حضور در این مراسم، فرارسیدن روز ملی جمهوری اسلامی ایران را به محمد خزاعی، نماینده کشورمان در سازمان ملل متحد تبریک گفتند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بان کی مون فرارسیدن روز ملی را به دولت و مردم ایران اسلامی صمیمانه تبریک گفت.
نظر شما