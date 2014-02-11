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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۹

کولیوند:

انقلاب با حضور مردم در صحنه هایی چون 22 بهمن پابرجا و استوار است

انقلاب با حضور مردم در صحنه هایی چون 22 بهمن پابرجا و استوار است

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس گفت: انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهایش با حضور مردم در صحنه هایی مانند 22 بهمن، روز قدس و انتخابات پا برجا و استوار است.

 نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر ،شهروندان البرزی را مردمی ولایت مدار دانست و گفت: مردم با حضور با شکوه خود در روز 22 بهمن حماسه دیگری را خلق کردند.

وی اظهار داشت: مردم با حضور گسترده خود در راهپیمایی علاوه بر حمایت از مقام معظم رهبری، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند.

وی تصریح کرد: شهروندان استان البرز در دفاع مقدس و تمام عرصه های دفاع از جمهوری اسلامی ایران حضوری پر رنگ داشتند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با شناخت بیشتر اهداف و آرمان های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب باید بتوانیم جامعه اسلامی را به قله های رفیع جهان برسانیم.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اضافه کرد: با الهام از این آیه قرآنی که وعده داده مستضعفین وارثین زمین خواهند شد انشاءالله بتوانیم عدالت را در جامعه پیاده کنیم.

کولیوند اظهار داشت: انقلاب با حضور مردم در صحنه ها مانند 22 بهمن، روز قدس و انتخابات ها پا برجا است.

وی تاکید کرد: امروز گزینه روی میز ملت ایران همین حضور پرشور است که مشت محکمی بر دهان دشمنان زد.

 

کد مطلب 2234234

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