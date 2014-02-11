انقلاب با حضور مردم در صحنه هایی چون 22 بهمن پابرجا و استوار است

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر ،شهروندان البرزی را مردمی ولایت مدار دانست و گفت: مردم با حضور با شکوه خود در روز 22 بهمن حماسه دیگری را خلق کردند.



وی اظهار داشت: مردم با حضور گسترده خود در راهپیمایی علاوه بر حمایت از مقام معظم رهبری، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند.



وی تصریح کرد: شهروندان استان البرز در دفاع مقدس و تمام عرصه های دفاع از جمهوری اسلامی ایران حضوری پر رنگ داشتند.



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با شناخت بیشتر اهداف و آرمان های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب باید بتوانیم جامعه اسلامی را به قله های رفیع جهان برسانیم.



وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اضافه کرد: با الهام از این آیه قرآنی که وعده داده مستضعفین وارثین زمین خواهند شد انشاءالله بتوانیم عدالت را در جامعه پیاده کنیم.



کولیوند اظهار داشت: انقلاب با حضور مردم در صحنه ها مانند 22 بهمن، روز قدس و انتخابات ها پا برجا است.

وی تاکید کرد: امروز گزینه روی میز ملت ایران همین حضور پرشور است که مشت محکمی بر دهان دشمنان زد.