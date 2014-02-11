حضور حماسی ملت پاسخی دندان شکن به گزینه پوسیده روی میز آمریکایی ها بود

ابراهیم آقامحمدی در حاشیه راهپیمایی روز 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز ما نیز یکی از حاضران در خیل عظیم جمعیت بودیم که به صحنه آمده و بر آرمانهای خود پافشاری کردند.

وی عنوان کرد: امروز همه شاهد بودیم که دریایی از انسانهای مومن و انقلابی به میدان آمدند که این امر نشان از قدرشناسی ملت ایران دارد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم با این حضور خود نشان دادند که پای انقلاب خود ایستاده اند، افزود: این حضور نشان داد که ملت ایران با تهدیدات سردمداران آمریکایی و عربده های مستانه آنها حتی ذره ای از آرمانهای خود عقب نشینی نمی کند.

آقامحمدی با بیان اینکه فشارهای استکبار جهانی ذره ای از محبت مردم به انقلاب اسلامی کم نخواهد کرد، افزود: یاوه گویی های آمریکایی ها باعث شد که مردم بیشتر از گذشته به صحنه بیایند و جواب آمریکایی ها را بدهند.

وی با بیان اینکه حضور ملت در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر انقلاب اسلامی را بیمه کرد، یادآور شد: مردم با این حضور پرشور ثابت کردند که همواره در صحنه هستند و تا زمانیکه آنها در میدان حضور دارند هیچ قدرتی نمی تواند به این انقلاب آسیب برساند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در مقابل این حضور حماسی مردم، مسئولان نیز باید بی ریا و مخلصانه در صدد حل مشکلات مردم در ابعاد مختلف برآیند و چاره ای برای دردهای مردم بیندیشند.

آقامحمدی با تاکید بر اینکه گزینه روی میز ما برای آمریکایی حضور مقتدرانه مردم در صحنه است، یادآور شد: مردم با حضور خروشان خود جواب یاوه گویی های آمریکا را دادند.

وی عنوان کرد: به واقع این حضور حماسی پاسخی دندان شکن در مقابل گزینه پوسیده روی میز آمریکایی ها بود.