22 بهمن خیابانی به وسعت ایران/ آفتاب البرز بار دیگر تابیدن گرفت

به گزارش خبرنگار مهر ، مردم استان البرز؛ شهرستانهای طالقان، فردیس، اشتهارد، ساوجبلاغ، نظرآباد و کرج در سالروز جشن پیروزی انقلاب اسلامی با حضور یکپارچه در میادین اصلی شهر به فرمان رهبر انقلاب اسلامی لبیک گفته و حماسه سیاسی را رقم زده اند.

مردم ولایتمدار و سرافراز استان البرز از نخستین دقایق صبح امروز در آستانه ورود به سی و ششمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در لبیک گویی به فرامین گهربار ولی امر مسلمین (مدظله العالی) در میادین اصلی شهر حضور یافتند.



در این اجتماع بزرگ مردمی سیدطاهرطاهری استاندار البرز و معاونان وی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج، فرمانداران شهر،ستانهای استان مدیران شهری و خیل قابل توجهی از اقشار مردمی در جشن انقلاب و راهپیمایی 22 بهمن، بار دیگر پیوند ناگسستنی خود را با مقام عظمای ولایت به جهانیان اعلام کرده و حماسه سیاسی دیگری را آفریده اند.



از ترک و کرد، تا گیلک و مازنی، از شمال تا جنوب ، از کرانه های غرب تا شرق کشور در البرز سرزمین اقوام ایرانی حضوری پرشور در این حماسه سیاسی داشتند.



مراسم راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن در مرکز استان البرز، شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاهای استان از ساعت 9:30 صبح با شرکت انبوه مردم از اقشار و گروه‌های مختلف و آغاز شد.



مردم شهر کرج از میدان شهدا راهپیمایی پرشکوه خود را آغاز کرده وپس از حرکت به سمت میدان سپاه به میعادگاه و اجتماع عظیم مردمی در مرکز استان البرز رسیدند.

در سایر شهرستانها نیز گزارش خبرنگاران مهر حاکی از حضور بی سابقه مردم در مسیرهای راهپیمایی و سردادن شعارهای انقلابی است.



مردم در این اجتماع‌ها با سر دادن شعارهای "لبیک یا خامنه‌ای" و "ای رهبر آزاده آماده‌ایم آماده" و ... وفاداری و بیعت مجدد خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل عظیم‌الشأن (ره) اعلام کردند.