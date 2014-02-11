حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تداوم حماسه سیاسی انتخابات بود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در حاشیه راهپیمایی روز 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور امروز مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه پاسخی قاطع و محکم به یاوه گویی های اخیر آمریکا بود.

وی عنوان کرد: بیش از 35 سال است که آمریکا مدام گزینه های نظامی روی میز خود را برای ملت ایران تکرار می کند و مردم انقلابی ایران نیز بارها جواب این گستاخی ها را داده اند.

استاندار لرستان عنوان کرد: حضور امروز ملت ایران در صحنه راهپیمایی 22 بهمن همه گزینه های آمریکایی ها را باطل کرد.

بازوند یادآور شد: حضور مردم در راهپیمایی تداوم حماسه سیاسی خلق شده در انتخابات ریاست جمهوری بود تا مردم تکلیف خود را به خوبی در این زمینه ادا کنند.

معاون عمرانی استاندار لرستان نیز در حاشیه این راهپیمایی به خبرنگار مهر گفت: حماسه میلیونی مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب بود.

مجید کیانپور با بیان اینکه این حضور حماسی پاسخی قاطع به یاوه گویی های استکبار بود، یادآور شد: گزینه روی میز ملت ایران برای پاسخ به اظهارات سخیف آمریکا همین حضور میلیونی است.