مردم ایران تحت هیچ شرایطی از حمایت ولایت فقیه و کشور خود دست نخواهند کشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله حاتم نیا در مراسم راهپیمائی 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با اشاره به اینکه باید نسل جدید بدانند چه کسی طراح و بانی انقلاب بود، اظهار داشت: برای نسل جوان باید روشن شود که روش اجرایی انقلاب چگونه بود در غیر اینصورت اگر این مهم را ندانند مشکل و خلاء ایجاد می شود.

حاتم نیا افزود: نسل جوان تا درک درستی از انقلاب نداشته باشند، چیز دیگری از آن در ذهن شان شکل می گیرد و به همین مناسبت، به دنبال تصویر نادرست ذهنی خود از انقلاب می روند.

وی به دلایل و روش امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: اصل صحبت امام در زمان قیام این بود که کاری که دولت وقت می کند خلاف دین و قرآن است.

حاتم نیا خطاب به مردم حاضر در تجمع گفت: همه باید اصالت انقلاب را بشناسند، به حلقه های مفقوده دقت و ارتباطات را بررسی کنند.

وی افزود: همه ما باید همیشه به تاریخ کشور خود نگاه کنیم، چراکه اصالت انقلاب را نباید فراموش کرد.

حاتم نیا با اشاره به اینکه مردم ایران در سال 57 برای دین خواهی و با حکم اسلام انقلاب کردند، اذعان داشت: همان جمله امام راحل هنگام ورود به کشور در جمع مردم که فرمودند: من به کمک ملت دولت تعیین می کنم، به پشتوانه دین، قرآن و مردم گفته شد.

وی افزود: انقلاب با هدف رفاه و عزت مردم انجام شد و این نکات باید همیشه مورد توجه مسئولین نظام قرار بگیرد.

حاتم نیا با اشاره به اینکه نسل جوان و مسئولین باید همیشه خدمتگزار انقلاب باشند، اذعان داشت: خدمت به انقلاب همان حراست از آرمانهای شهدا و امام شهیدان است.

پیروزی انقلاب ایران نتیجه مقاومت مردم در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکایی‌ها بود

وی با بیان اینکه 22 بهمن سرآغازی برای موفقیت ملت این مرز و بوم در همه امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد، گفت: پیروزی انقلاب ایران نتیجه مقاومت مردم در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکایی‌ها و نظام شاهنشاهی و وابستگان آنها بود.

حاتم نیا اذعان داشت: در پیروزی انقلاب اسلامی، دست خداوند متعال از آستین مردم بیرون آمده و چنان بر سر استعمارگران این کشور فرود آمد که عبرتی برای تمام غارتگران بین‌المللی شد.

وی افزود: شرکت با شکوه مردم، مسئولین و نسل جوان در راهپیمائی نشان از عزم عمومی مردمی است که از نسلهای انقلاب هستند.

حاتم نیا برگزاری پرشور مراسم 22 بهمن را مشت محکمی بر دهان دشمن دانست و گفت: امروز مردم ایران بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار زدند و به دشمنان ایران اسلامی ثابت کردند که مردم این کشور تحت هیچ فشار اقتصادی دست از حمایت از ولایت فقیه و کشور خود نخواهند کشید.