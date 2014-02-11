به گزارش خبرگزاری مهر، سیروان خسروی 27 بهمن در دو نوبت، 18:15 و 21:30 در برج میلاد به صحنه می‌رود و قطعات تکرار، آره، امروز می‌خوام بهت بگم، زندگی همین امروزه، تو خیال کردی بری، بهار من، رسم دنیا، تو اسیری، ساعت 9،‌ دلم گرفته، بارون، چه حالی داره، منو نگاه کن و لحظه‌های با تو بودن را اجرا می‌کند.

در این اجرا اشکان آبرون و محمد شفیعی‌نژاد نوازنده کیبورد، نیما رمضان گیتار الکتریک، حامد حمیدزاده گیتار باس، کیان پورتراب گیتار آکوستیک، یاشار خسروی ساکسفون، میلاد درخشانی عود و بردیا امیری درامز سیروان خسروی را همراهی می‌کنند.

سیروان خسروی موسیقی را از ده سالگی نزد استاد ایتالیایی خود اوی جونیو آغاز و در 16 سالگی در کلاس­های کاوه یغمایی حضور پیدا کرد. آلبوم اول او در سال1384 با عنوان «تو خیال کردی بری» روانه بازار شد و سپس آلبوم­ های «ساعت 9» در سال 1388 و «جاده رویاها» در سال 1391 از او انتشار یافت. او بارها به عنوان بهترین موسیقی­دان و تنظیم‌کننده موسیقی پاپ در کشور برگزیده شده است.

از جمله این موفقیت­‌ها می­ توان به دریافت جایزه بخش کارشناسی موسیقی ما در سال 1392، جایزه بخش مردمی موسیقی ما 1392، انتخاب بهترین موزیسین سال 1390 مجله اتفاق نو و هنرمند برتر پاپ در سال 1390 مجله ترانه ماه اشاره کرد. او همچنین با خوانندگان مطرح پاپ همچون احسان خواجه امیری، رضا صادقی، زانیار خسروی، بهنام صفوی و شهاب رمضان در زمینه آهنگسازی و تنظیم همکاری داشته است.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 بهمن تا یکم اسفند به دبیری حسن ریاحی برگزار می‌شود.