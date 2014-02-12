فقط درباره سئوالات مستند با آژانس گفتگو می کنیم/قرار نیست تا ابد به سئوالات جدید و بی سند پاسخ دهیم

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مذاکرات صورت گرفته بین ایران و آژانس و 7 مورد توافق شده گفت: 7 بندی که بین ایران و آژانس مورد توافق قرار گرفته تقریباً 5 بند آن در چارچوب توافقنامه ایران و 1+5 است.

وی افزود: ما در آن چارچوب متعهد شده ایم که قدم هایی را برداریم و 5 سوال از 7 مورد توافقی در آن جهت است.

صالحی با اشاره به اینکه یک مورد درباره ای بی دبلیو (نسل جدید چاشنی های ایمن)در موارد توافقی وجود دارد تصریح کرد: بنا شد ما توضیحات خود را ارایه دهیم و آنها ارزیابی کنند. حرکت هوشمندانه و هوشیاری ایران را می توانیم در پیش بینی آسوشیتدپرس از مذاکرات ایران و آژانس ببینیم که نتیجه توافق ما با آژانس چه تفاوتی با پیش بینی آنها دارد.

وی در پاسخ به این سوال که در گفتگو های ایران و آژانس چه چارچوبی برای انتهای مذاکرات در نظر گرفته شده؟ بیان کرد: ما با آژانس سوال هسته ای نداریم. یک مطالعات ادعایی مطرح است که آنها از قبل ادعا کرده بودند و ما گفتیم که باید برای مطالعات ادعایی توجیه داشته باشید.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: ما به آژانس گفته ایم که این طور نمی شود که هر کسی هر ورق پاره ای را برای شما آورد ادعا بکنید که ما یک چنین اتهامی را داریم. رفتار شما مثل این می ماند که از یک برگه یورو اسکن بکنید که آن برگه کاملاً شبیه یورو است اما تقلبی است. ما نمی توانیم مبنا را بر این ادعاها بگذاریم بر این اساس که شکل و شمایل آنها شبیه یک سند است.

وی بیان کرد: ابتدا باید اصالت سند برای ما ثابت شود والا اگر بخواهیم همین طور ادامه دهیم هر روز آژانس برای ما سند می آورد و هر روز می خواهد اعلام کند که شما یک اقدام جدید انجام داده اید، باید در هر موردی اصالت سند برای ما روشن شود و کسی که این اسناد را به آژانس داده است بیاید و اسناد اصلی را به ما ارایه کند و زمانی که ما از اصالت آن مطمئن شدیم می توانیم با آژانس صحبت کنیم.

صالحی گفت: متهم کردن دیگران بدون اینکه سند بااصالتی وجود داشته باشد کار آسانی است و هیچ عاقلی این موضوع را نمی پذیرد.