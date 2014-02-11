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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۰

حدادی:

جشن تولد سی و پنج سالگی انقلاب با حضور خیره کننده مردم رقم خورد

جشن تولد سی و پنج سالگی انقلاب با حضور خیره کننده مردم رقم خورد

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ساوجبلاغ گفت: جشن تولد سی و پنج سالگی انقلاب با حضور خیره کننده مردم و نمایش حماسه میثاق با آرمان های نظام اسلامی رقم خورد.

علی حدادی با حضور در جمع خبرنگاران در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در شهرستان ساوجبلاغ اظهار داشت:  آحاد مختلف مردم این شهرستان از پیر و جوان، بازاری و بسیجی، روستایی و شهری با حضور گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن توطئه های دشمنان بر علیه نظام و انقلاب را نقش بر آب کردند.
 
وی گفت: راهپیمایی 22 بهمن تجلی میثاق و نمایش وحدت ملی مردم ایران در جای جای وطن اسلامی بود که امروز به نمایش درآمد و دوستداران معمار کبیر انقلاب و رهبری فرزانه انقلاب اسلامی در همایش ملی 22 بهمن وحدت، ایستادگی و همدلی خود را در مقابل قدرت های زورگو به نمایش گذاشتند.

فرماندار ساوجبلاغ با بیان اینکه امروز دشمن و استکبار جهانی از سر درماندگی شیوه جنگ علیه کشور را عوض کرده یادآور شد: آنها تلاش می کنند از طریق جنگ اقتصادی و تحریم ملت ایران را به نظام و انقلاب بدبین کنند که با هوشیاری مردم ولایت مدار راه به جایی نخواهد برد.

حدادی مردمی بودن را یکی از ویژگی های فراموش نشدنی انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: جشن تولد سی و پنج سالگی انقلاب با حضور خیره کننده مردم و نمایش حماسه میثاق با آرمان های نظام اسلامی رقم خورد.

وی با اشاره به اینکه مردم ساوجبلاغ هم صدا با نقاط مختلف کشور از این آرمانها دفاع کردند، اظهار داشت: به برکت نظام و انقلاب امروز تمامی روستاها و بخش های شهرستان ساوجبلاغ  پیشرفت های چشمگیری داشته و از تمامی امکانات رفاهی برخوردار هستند.

فرماندار ساوجبلاغ با بیان اینکه ایران اسلامی به برکت این نظام و رهنمودهای عالمانه مقام معظم رهبری در اوج عزت و افتخار به سر می برد، گفت: این سربلندی و افتخار برای آمریکا و اسرائیل جنایتکار سنگینی می کند و تحمل پیشرفت و آبادنی ایران را ندارند.

وی تاکید کرد: مردم آگاه و همیشه در صحنه ساوجبلاغ با حضور چشمگیر خود در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر دشمن را در اجرایی‌کردن توطئه‌های پلید خود ناکام گذاشتند.


 

کد مطلب 2234276

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