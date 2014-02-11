به گزارش خبرگزاری مهر، انور براهم استاد برجسته عود تونسی، در راستای فعالیت‌های تجربه‌گرای خود با همفکری مانفرد آیشر تهیه کننده انتشارات معتبر ای‌سی‌ام به تشکیل کوارتتی دست زد تا طرح موسیقایی‌اش «چشمان مبهوت ریتا» را به حاصل برساند.

در آثار انور براهم همواره نوعی توازن میان اجزای موسیقایی شرقی و غربی دیده می‌شود، هرچند متناسب با هر پروژه وزن آنها گاه دچار تغییر می‌شود. ترکیب فعلی که امسال در جشنواره فجر روی صحنه می‌رود، شاید برای علاقمندانی آثار انور براهم، یادآور ساختاری شبیه به آلبوم «برزخ» مربوط به سال‌های بسیار دور باشد.

از نوازندگان این گروه تونسی می‌توان به کلاوس گزینگ نوازنده آلمانی کلارینت اشاره کرد که در تریوی مشهور نورما وینستون هم عضویت دارد و بیورن مه‌یر نوازنده سوئدی باس و عضو گروه رونین که هر دو دارای قریحه‌ای خاص هستند و مرزهای خلاقیت‌شان از موسیقی جاز‌ فراتر می‌رود. خالد یاسین، کوبه‌ای نواز لبنانی که بر خلاف عادت متداول از ساز دربوکا و بم دایره، فضایی گرم اما در عین حال مبهم ایجاد می‌کند، نقشی بسیار موثر در اجرای این گروه دارد.

آلبوم انور براهم به یاد محمود درویش شاعر شهیر فلسطینی ساخته شده و در جشنواره فجر به مخاطبان اراه می‌شود. این گروه روزهای 29 و 30 بهمن ماه ساعت 21 در تالار وحدت به صحنه می‌رود.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 بهمن تا یکم اسفند به دبیری حسن ریاحی برگزار می‌شود.

