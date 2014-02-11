تحریمها ملت ایران را بیدار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در حاشیه راهپیمایی گفت: به برکت خون شهدا، امام شهدا و مقام رهبری 35 سال از این انقلاب گذشته است و مردم هیچ وقت رهبری خود را تنها نگذاشته اند و آمریکای خبیث و شیطان صفت هیچ غلطی نمی تواند بکند.

وی افزود: ما 230 هزار شهید و 42 هزار اسیر جنگی در این انقلاب داشتیم و مردم ما مطیع رهبری هستند و شک نکنید که بحث هسته ای یک بهانه است وامروز انرژی هسته ای و فردا موشک و روز بعد بحث های علمی ودانشگاه های ما را بهانه می کنند ودشمن دنبال نابودی ملت ایران است و نمی خواهد شعاری که باعث بقا و رشد ملت بود پا برجا باشد.

جعفرزاده با بیان این مطلبگفت: حضور مردم در راهپیمایی نشان اقتدار است و این مردم فراز و نشیب زیادی داشته اند که از بحث تجزیه طلبی کشور و صدام که 8 سال جنگ تحمیلی داشت و بعد تحریم که در این رابطه هم شهدای بزرگی داشتیم را پشت سر گذاشتند اما به کوری چشم دشمنان این انقلاب پا برجا می ماند و ثابت شد این ملت وفادار به رهبری وگوش به فرمان او است.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان این مطلب که خیلی از مردم با وضو به این راهپیمایی آمدند اشاره کرد وگفت: این ملت این راهپیمایی را جزیی از دیانت خود می دانند و امروز را روز تجدید میثاق با انقلاب، شهدا و امام شهدا می داند و مردم می دانند اگر شعار استقلال و آزادی سر دادیم، بهای آن را هم پرداختیم وخواهان ادامه این راه هستند و به کوری چشم دشمنان و مدد شهدا تمامی مشکلات حل می شود.

وی افزود: ملتی که 35 سال مقاومت کرد زیر بار منت قرار نمی گیرد و تابع رهبری است و خاطرات تلخ گذشته را فراموش نمی کند.

غلامعلی جعفرزاد با اشاره به اینکه فصل بودجه ریزی تمام شده گفت: با ایجاد خط راه آهن رشت به ساری که از شهرستان چالوس عبور می کند، آن حلقه مفقودی که مانع پیشرفت وتوسعه شهر بود برطرف می شود ودر بخش کشاورزی با توجه به آسیب جدی که در این بخش در بحران برف وارد شد رقم هزار میلیارد تومان برای توسعه کشاورزی در نظر گرفته شده است که برکات نظام مقدس است.