آمریکا هنوز ملت ایران، جوان ایرانی و رمز ماندگاری ایران و انقلاب را نشناخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی روز سه شنبه در جمع با شکوه و حماسی راهپیمایی 22 بهمن مردم شهر نهاوند در چهارراه هلال احمر اظهار داشت: راهپیمایی هرسال 22 بهمن ملت ایران یک پیام مهم دارد و آن این است که ملت ایران می خواهند پرچم این انقلاب را به نسل جوان و نسل سوم انتقال دهند.

حجت الاسلام مغیثی افزود: 35 سال پیش وقتی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) و حمایت ملت ایران به پیروزی رسید جهان بین دو ابرقدرت شرق و غرب تقسیم شده بود.

وی ادامه داد: حضرت امام با شعار نه شرقی نه غربی و با اتکا بر قدرت و ایمان مردم و توکل بر خداوند انقلاب اسلامی را بنا کرد و دست چپاولگران و جنایتکران شرق، غرب، انگلیس و رژیم صهیونیستی را از ایران برای همیشه کوتاه و قطع کرد.

امام جمعه نهاوند عنوان کرد: در سال های 58 و 59 دشمنان انقلاب که همه چیز خود را در ایران از دست رفته می دیدند با مسلح کردن گروه های ضد انقلاب و منافقین شروع به خرابکاری، ترور و بمب گذاری در نقاط مختلف ایران کردند و قصد داشتند در سیستان، کردستان و آذربایجان با شعار خودمختاری به انقلاب شکوهمند ایران اسلامی ضربه بزنند.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی بیان داشت: در چنین شرایطی و در حالیکه بسیاری از دلسوزان و یاران و مسئولان انقلاب در مورد آینده انقلاب نگران و دغدغه داشتند امام راحل با قاطعیت بیان کردند این انقلاب خواهد ماند تا به صاحب اصلی آن امام زمان(عج) تحویل داده شود.

حجت الاسلام مغیثی افزود: انقلاب اسلامی ماند و روز به روز با صلابت تر و مقدرتر شد تا امروز که در تمام معادلات و تصمیم گیری های مهم جهانی و بین المللی بدون مشورت و حضور ایران انجام پذیر نیست.

وی گفت: نشان قدرت و عزت ایران امروز در مذاکرات ژنو برای جهان مشخص شده است که در یک طرف ایران مقتدر و در طرف دیگر پنج کشور قدرتمند جهان قرار دارند تا در برابر خواسته های برحق ملت ایران تمکین کنند.

امام جمعه شهر نهاوند گفت: امروز دشمنان بعد از شکست و روسیاهی و ذلت در مرحله نظامی و تحمیل جنگ هشت ساله علیه ملت و کشور ایران تنها راه نابودی ایران را جدا سازی نسل سوم و جوان ایران را انقلاب و اسلام عنوان کرده اند.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی اظهار داشت: دشمن برنامه ریزی کرده است که فکر جوان ایرانی را عوض و جوان متعهد و مومن و انقلابی ایران را با هویت و اصل خویش بیگانه کند اما به طور یقین در این راه هم شکست خواهد خورد.

حجت الاسلام مغیثی با اشاره به اینکه آمریکا هنوز ملت ایران، جوان ایرانی و رمز ماندگاری ایران و انقلاب را نشناخته است گفت: انقلاب ملت ایران برگرفته از مکتب اهل بیت(ع) و قیام سرخ عاشورا و نهضت حسینی است که در برابر ظلم و ستم و زور تا سر حد جان مقاومت و ایستادگی می کند.

فرماندار شهرستان نهاوند نیز گفت: مردم شهر نهاوند امروز با خلق این حماسه بزرگ و بی نظیر بار دیگر ثابت کردند ادامه دهنده شایسته ای برای گروه ابوذر و شهدای انقلاب نهاوند هستند.

مجتبی مولوی اظهار داشت: اين حضور از سال‌هاي گذشته چشمگيرتر و پررنگ‌تر است و اين نشان از هوشياري و بصيرت ملت ايران دارد.

مولوی گفت: ملت ایران به کوری چشم آمریکا همچنان برپای حاکمیت ولایت ایستادگی کرده و با تبعیت محض از ولایت فقیه راه را بر توطئه های دشمنان می بندند.

وی افزود: انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی و نه کودتای کارگری بود لذا در طول 35 سال گذشته نظام اسلامی با تکیه بر حاکمیت الهی و مردم سالاری دینی بساط استعمار و استعمارگران را برچیده است.