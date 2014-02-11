امام راحل هیمنه استکبار را درهم کوبید/پیروزی انقلاب ایران موجب احیای اسلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود علوی ظهر سه شنبه در جمع راهپیمایان 22 بهمن در جوار حریم رضوی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی (ره) و با دست خالی به پیروزی رسید و حال آنکه پیامبران نیز در برابر ستم گران با دستهای خالی به مبارزه برخواستند.

وی با اعلام اینکه سال 57 تمامی مبارزات سیاسی از سوی شاه سرکوب می شد، بیان کرد: دانشگاهیان، روحانیان و بازاریان اقشاری بودند که در مبارزه با رژیم شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی نقش آفرینی کرده اند اما این افراد در میانه راه دچار نوعی سرخوردگی نیز شدند در این شرایط امام خمینی حماسه جاودان و ماندگاری را در دل تاریخ ثبت کردند و این امر نشان می دهد که نصرت الهی شامل حال ملت ایران اسلامی شده است.

حجت الاسلام علوی تصریح کرد: انقلاب اسلامی با دشواری و سختی های بسیاری به پیروزی رسید و اگر نصرت و یاری الهی نبود این سختی ها به آسانی تبدیل نمی شد.

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه امام در مبارزات خود هرگز دست بر سلاح نبرد، افزود: امام ایمان و اعتقاد قلبی داشت که خون بر شمشیر پیروز است به همین دلیل هیچ گاه دست بر سلاح نبرد.

حجت الاسلا علوی عنوان کرد: امام خمینی در جریان انقلاب اسلامی توانست وحدت و اتحاد را در میان ملت ایران ایجاد کرد و با باور کردن قدرت مردم و نصرت الهی می دانست که این مردم می توانند رژیم شاهنشاهی را سرکوب و آمریکا و شوروی را بر سرجای خود بنشانند.

وی بیان کرد: امام همچنین در دل این ملت ریشه ترس از جور را خشکاند و جای آن فرهنگ شهادت و دلاوری را نهادینه ساخت و در این مسیر عزت و استقلال ملت ایران حفظ شد.

وزیر اطلاعات گفت: امام همواره با دلاوری و ایمان قلبی در برابر زورگویی ها می ایستاد طوری که در مدرسه فیضیه قم اعلام کرد من را از کشتن نترسانید، من سینه خود را برای سر نیزه‌های شما آماده کرده‌ام اما در برابر زورگویی شما می ایستم.

وی تصریح کرد: امام راحل توانست عقبه تاریخی شاه را بشکند و بستر پیروزی را برای ملت ایران فراهم سازد و در حقیقت انقلاب اسلامی به احیا اسلام و فرهنگ اهل بیت (ع) کمک کرد و امروز با گذشت 35 سال از عمر این انقلاب شکوهمند استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایت کار به زانو درآمده است.

وزیر اطلاعات با اعلام اینکه امروز با گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی نباید دچار حرکت های احساسی شده و باید بر محور وحدت تکیه کنیم، گفت: با توجه به شرایطی که نظام اسلامی در آن قرار دارد نباید حرکتی انجام دهیم که به وحدت آسیب بزند.

به گفته وی حرکت‌هایی که حتی با نیت خیر به وحدت مردم آسیب بزند به خیر تمام نمی‌شود.

حجت الاسلام علوی عنوان کرد: وی بیان کرد: اکنون همه ملت باید همچون گذشته در زیر پرچم ولایت فقیه حرکت کرده و جایگاه مقام معظم رهبری را حفظ و عزت خود را به جهانیان نشان دهند.

وی عنوان کرد: در تمام سالهایی که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد دشمنان هیچ گاه آرام ننشسته اند و هر بار به ترور دست زده و یا اینکه جنگ تحمیلی را به راه انداختند، این توطئه ها با هدف به زمین زدن انقلاب بود اما به لطف خداوند این نقشه های شوم جز سیاهی روی تروریست‌ها چیزی نداشت.