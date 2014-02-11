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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۱

کائیدی:

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن روی گزینه های آمریکا خط بطلان کشید

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن روی گزینه های آمریکا خط بطلان کشید

پلدختر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: گزینه حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن بر تمام گزینه های روی میز آمریکا خط بطلان کشید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاییدی در جمع راهپیمایان 22 بهمن در میدان شهید بهشتی شهر پلدختر افزود: مردم با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی عشق خود را به انقلاب،  امام و  رهبری نشان دادند.

وی با بیان اینکه ایران در زمان حکومت رژیم پهلوی هیچ گونه استقلالی نداشت گفت: آمریکا و استکبار جهانی در گذشته برای ایران تصمیم گیری می کردند و آنها نمی خواستند ملت ایران آقای خود باشد و مردم سرنوشت خود را تعیین کنند.

وی با بیان اینکه ملتی که استقلال نداشته باشد نمی تواند آزادی داشته باشد، عنوان کرد: تا اینکه امام خمینی (ره) مردی از سلاله پاک پیامبر آمد و استقلال و آزادی را به منصه ظهور رساند و مردم به صحنه آمدند و با توکل به خدا یک حکومت دینی تشکیل دادند.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا و قدرتهای استکباری بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری به دنبال منافع خود هستند، عنوان کرد: آنها می خواستند مصر دیگری را در ایران به وجود آورند که حضور مردم توطئه های دشمنان را خنثی کرد و نتوانستند کاری از پیش ببرند.

کاییدی با یادآوری اینکه دشمنان به دنبال تفرقه افکنی بین مردم و مسلمانان هستند، عنوان کرد: ملت ایران مجهز به سلاح علم و پیشرفت است و با وجود رهبری آگاه و شجاع و حضور مردم بعد از گذشت 35 سال که نشانه وحدت و انسجام آنهاست دشمنان راه به جایی نمی برند.

وی ادامه داد: هنگامی که اوباما و جان کری می گویند اگر ما می توانستیم  پیچ و مهره های تاسیسات هسته ای ایران را از بین می بردیم این امر نشان از اقتدار ملت ایران دارد و آنها این آرزو را با خود به گور خواهند برد.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم ما از اصول و ارزش ها یک گام عقب نخواهند نشست، افزود: آمریکایی ها بدانند گزینه های مردم ایران علاوه بر حضور همیشگی مردم در صحنه، فرهنگ عاشورا و کربلا،ایثار وشهادت، مقاومت و عزت، سپاه پاسداران و قدرت مردمی ماست.

وی افزود: آمریکا و دشمنان انقلاب بدانند که اگر دست از پا خطا کنند ملت ایران درسی فراموش نشدنی به آنها خواهد داد.

کائیدی با یادآوری اینکه انقلاب اسلامی برای دفاع از محرومان و مظلومان و مستضعفان آمده است، افزود: در شرایط کنونی مردم و مسئولان باید اتحاد و وحدت خود را حفظ کنند.

وی گفت: باید پشت سر مقام معظم رهبری حرکت کرد و اتحاد خود را حفظ کنیم زیرا دشمنان در صدد تفرقه و اختلاف بین مردم و مسئولان هستند و در این راستا همه باید به دولت کمک کنیم و بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری به دولت فرصت بدهیم.

وی افزود: ملت باید در صحنه باشد و روند اجرای توافق نامه ژنو را رصد کند چرا که دشمن ممکن است از فرصت استفاده کرده و به ما ضربه بزند.

کائیدی ادامه داد: همچنین دولت باید در برابر انتقادات شرح صدر داشته باشد و با اتحاد و همدلی مسائل را به پیش ببرد.

کد مطلب 2234283

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