ملت ایران برای مقابله با هر گونه تهدید آماده است

وی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور مردم در این راهپیمایی اظهار کرد: مردم در واقع با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن امسال همانند گذشته پیام خود را به جهانیان اعلام کردند.

رفیقدوست اضافه کرد: مردم ما از 35 سال پیش تاکنون در مقابل هرگونه تهدید و تحریم ایستادگی کردند و همچنان بر این عهده خود پایبند خواهند بود و حضورشان در راهپیمایی 22 بهمن بیانگر این موضوع است.

وی ایستادگی ملت ایران در دوران جنگ در مقابل دشمنان خارجی که از عراقی ها حمایت می کردند اشاره کرد و یادآور شد: در آن زمان هم ما تحت تحریم بودیم اما توانستیم به خوبی در مقابل دشمن و حمایت همه همه جانبه کشورهای خارجی از آن بایستیم.

رفیقدوست افزود: امروز هم ما با ایستادگی خود توانسته ایم به خودکفایی برسیم و این نشان می دهد راه ما درست بوده است و باید همان راه را ادامه دهیم.

وی در پاسخ به سئوالی در باره پیام پلاکاردهای راهپیمایی 22 بهمن امسال مبنی بر اشتیاق برای مواجهه با گزینه های روی میز و مقابله بزرگ گفت: ملت ما طی 35 سال گذشته همواره آماده پاسخگویی و مقابله با هرگونه تهدید و تحریم بودند و امروز هم از همین آمادگی برخوردار است.