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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۰

رفیقدوست در گفتگو با مهر:

ملت ایران برای مقابله با هر گونه تهدید آماده است

ملت ایران برای مقابله با هر گونه تهدید آماده است

محسن رفیقدوست درباره پلاکاردهایی که در راهپیمایی امروز 22 بهمن در دستان مردم بود که شعارهایی مبنی بر آمادگی برای مقابله با تهدیدها روی آن نوشته شده بود گفت: ملت ایران برای مقابله با هرگونه تهدید خارجی همواره آماده بوده و هست.

وی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور مردم در این راهپیمایی اظهار کرد: مردم در واقع با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن امسال همانند گذشته پیام خود را به جهانیان اعلام کردند.

رفیقدوست اضافه کرد: مردم ما از 35 سال پیش تاکنون در مقابل هرگونه تهدید و تحریم ایستادگی کردند و همچنان بر این عهده خود پایبند خواهند بود و حضورشان در راهپیمایی 22 بهمن بیانگر این موضوع است.

وی ایستادگی ملت ایران در دوران جنگ در مقابل دشمنان خارجی که از عراقی ها حمایت می کردند اشاره کرد و یادآور شد: در آن زمان هم ما تحت تحریم بودیم اما توانستیم به خوبی در مقابل دشمن و حمایت همه همه جانبه کشورهای خارجی از آن بایستیم.

رفیقدوست افزود: امروز هم ما با ایستادگی خود توانسته ایم به خودکفایی برسیم و این نشان می دهد راه ما درست بوده است و باید همان راه را ادامه دهیم.

وی در پاسخ به سئوالی در باره پیام پلاکاردهای راهپیمایی 22 بهمن امسال مبنی بر اشتیاق برای مواجهه با گزینه های روی میز و مقابله بزرگ گفت: ملت ما طی 35 سال گذشته همواره آماده پاسخگویی و مقابله با هرگونه تهدید و تحریم بودند و امروز هم از همین آمادگی برخوردار است.

کد مطلب 2234284

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