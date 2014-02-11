امام خمینی با رهبری پیامبرگونه خود کاخ عنکبوتی طاغوت را در ایران ویران کرد

به گزارش خبرنگار مهر از رشت، حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی ظهر سه شنبه در اجتماع مردم به مناسبت 22 بهمن ماه در رشت افزود: دنیا بعد از غیبت کبری بزرگمردی همچون معمار کبیر انقلاب اسلامی را به خود ندیده است.

وی همچنین با بیان اینکه امام انسان وارسته ای بود که با خدا معامله کرد، اظهارداشت: خدا خریدار این بزرگمرد تاریخ بود و هست.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: نظیر پیروان و عاشقان امام خمینی رحمت الله علیه در تاریخ بشریت دیده نشده اند.

وی افزود: امام در تمام عمر پربرکت خود ذره ای از اهداف مقدسش عدول نکرد و همواره به دنبال پیاده کردن احکام نورانی اسلام بود.

محمدی گلپایگانی اظهارداشت: زمانی که قرار شد در کشور رفراندوم برگزار شود امام بدون هیچ ملاحظه ای به صراحت فرمود: " جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد".

وی اذعان داشت: معمار کبیر انقلاب اسلامی در تمام دوران زندگی خود به اقتدای نیاکان پاکش لحظه ای با دشمنان اسلام سازش نکرد.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: مردم بزرگی که با پیروی از جد بزرگوارش امام علی علیه السلام هرگز تن به سازش با دشمن نداد و به اقتدای جدش فرمود " اگر کویت من را راه ندهد فرودگاه به فرودگاه خواهم رفت و حرفم را خواهم زد ".

وی افزود: هرچه کردند ذره ای از اهدافش کنار بیاید حضرت امام این کار را نکرد و همچون جدش پیامبر اسلام فرمود " اگر آفتاب را در دست راست و ماه را در دست چپ من بگذارید یک حرف و یک پیام دارم و بس آنهم کلمه توحید مرام و مذهب من خواهد بود.

محمدی گلپایگانی تصریح کرد: بزرگواری که همچون زینب سلام الله علیه هرچه دید و کشید آنگاه که دشمن سئوال کرد که خدا را چگونه دیدی در حالت اسارت در جواب دشمن فرمود" هرچه دیدم زیبایی بود هرچه دیدم جمیل بود ".

وی گفت: امام بزرگوار در دوران زندگی پرفراز و نشیب زندگی خود هرچه دید اعم از تبعید، زندان، مرگ فرزند و آوارگی و غیره جمیل و زیبا دید چون به هدف عالیش نگاه می کرد.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: دشمنان قسم خرده یارانش همچون آیت الله بهشتی، مطهری، مفتح، سعیدی، غفاری، مدنی، دستغیب، اشرفی اصفهانی سردار عباس بابایی، محمد جهان آرا همه و همه را از دستش گرفتند اما امام قد خم نکرد و یک به یک مراحل کمال و تکامل را طی تا زمانی که با خدایش ملاقات کرد.

وی افزود: امام چه زیبا در وصیت نامه تاریخی خود تصریح می کند مبنی بر اینکه من با قلبی مطمئن و دلی آرام به ملاقات خدا خواهم رفت.

محمدی گلپایگانی اظهارداشت: وصیت نامه امام خمینی (ره) منشور جمهوری اسلامی ایران است و همه خطوط لازم در این وصیت نامه سیاسی و الهی بیان شده است.

وی با طرح سئوالی مبنی براینکه دشمنان که فکر می کردند امام در جریان این نهضت شکست خواهد خورد کجا هستند، اذعان داشت: مقام معظم رهبری در چند روز اخیر در ملاقات با پرسنل شجاع نیروی هوایی فرمودند: " کجا سراغ دارید بعد از گذشت 35 سال از پیروزی یک نظام و انقلاب هرساله در یک روز معین مردم جمع شوند و این روز را باشکوه گرامی بدارند.