به گزارش خبرنگار مهر از یزد، حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي، پيش از ظهر سه شنبه در جمع راهپيمايان يزدي اظهار داشت: مردم امروز باشكوه و عظمت به ميدان آمده اند و وظيفه خود را در مقابل دولت، نظام و دشمنان نظام انجام دادند و اكنون نوبت دولت و دولتمردان است كه به وظايف خود عمل كنند.

وي بيان كرد: دولت اگر بخواهد تكاليف خود را به درستي انجام دهد، معتقديم كه بايد با مردم صادق و راستگو باشد و اگر جايي اشكال و نقصي وجود دارد، آن را بپذيرد و به مردم صادقانه پاسخ دهد.

پورمحمدي عنوان كرد: يكي از مشكلاتي كه همواره از آن شكلايت مي‌ شود، فساد مالي است و اين دولت موفقيت خود را مبارزه با فساد مالي و جمع و جور كردن رانت خواري ها مي داند.

وي ادامه داد: اين دولت خود را براي خوب خدمت كردن متعهد مي داند و در تلاش براي اصلاح نظام اداري است و معتقد است بايد صادقانه معيوب بودن نظام اداري را قبول و آن را مطرح كنيم و از صاحبنظران و كارشناسان در اين زمينه كمك بگيريم.

محيط كسب و كار كشور نيازمند اصلاح است/ مردم از دولت براي رفع مشكلات انتظار دارند

پورمحمدي تصريح كرد: محيط كار ما بايد اصلاح شود زيرا جوانان ما شغل مي خواهند تا از حداقل معيشت محروم نمانند و بتوانند تشكيل خانواده و زندگي دهند كه اين مهم با فعال كردن محيط كسب و كار ميسر است.

وي خاطرنشان كرد: مردم از ما انتظار دارند و بايد معضلات بر سر راه توليد را از ميان برداريم زيرا بسياري از واحدهاي توليدي ما فعال نيست و به خاطر ضعف در برنامه ريزي ها دچار مشكلات جدي شده است.

وزير دادگستري تاكيد كرد: سطح درآمد بسياري از خانواده ها اكنون كفاف آنها را نمي دهد و سطح رفاه اجتماعي پاسخگوي مردم نيست و بايد با برنامه ريزي وضعيت معيشت آنها را بهبود ببخشيم.

هدفمندي يارانه ها هنوز نتوانسته اهداف اجراي اين قانون را عملي كند

پورمحمدي ادامه داد: اكنون 36 ماه است كه به حساب مردم يارانه واريز مي شود و تاكنون بيش از 130 هزار ميليارد تومان به حساب مردم واريز شده اما برخي برنامه ريزي هاي ضعيف، نتوانسته اين برنامه را به هدف اصلي برساند.

وي با بيان اينكه از تلاش هاي انجام شده قدرداني مي كنيم اما بايد ضعف ها را نيز پذيرفت عنوان كرد: ما مي خواستيم با هدفمندي يارانه ها، به ضعفا بيشتر رسيدگي كنيم و ضعف هاي آنها را جبران كنيم اما اكنون همه اقشار و سطوح درآمدي جامعه از يك امتياز برخوردارند.

پورمحمدي تصريح كرد: ما براي اينكه بتوانيم در مقابل دنياي كفر بايستيم و موانع را از سر راه برداريم، بايد در مقابل دنياي كفر و استكبار تمام قد بايستيم تا بتوانيم برخي از مشكلات را حل و موانع را برطرف كنيم.

مذاكرات به معناي نياز ما به دشمن نيست/ براي آينده كشور به مردم و تلاشگران جامعه چشم داريم

وي يادآور شد: اينكه در مذاكرات قدرتمندانه پيش مي‌ رويم به اين معنا نيست كه به دشمن نياز داريم يا براي آينده كشور خود چشم به آن طرف مرزها داريم بلكه ما اميد و نگاهمان به مردم و تلاشگران اين جامعه است اما بايد موانع را برداريم از فتنه انگيزي‌ ها و توطئه‌ ها جلوگيري كنيم و بايد با كساني كه كمر به قتل اقتصاد ما بسته‌ اند، مبارزه كنيم.

وزير دادگستري تصريح كرد: دولت امروز با قدرت در مذاكرات حضور پيدا كرده تا دشمن را سر جايش بنشاند و بتواند از سنگ ‌اندازي‌ هاي دشمنان جلوگيري كند و اميدواريم با حضور مردم و هدايت ‌ها و حمايت‌ هاي رهبري و با وحدت به حيات خود ادامه دهيم.

وي اظهار اميدواري كرد تحت ارشاد‌هاي رهبري، مسير عزت را با قدرت بپيماييم و پرچم افتخار و عزت را به صاحب اصلي‌اش، حضرت مهدي (عج) تقديم كنيم.

پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن قدرداني از حضور گسترده مردم در اقصي نقاط كشور اسلامي در راهپيمايي 22 بهمن به ويژه مردم ولايتمدار دارالعباده يزد اظهار داشت: شما امت آگاه، ايثارگر و بزرگ محمدي (ص) و ملت علوي و امت خميني (ره) هستيد.

وي ادامه داد: افتخار اولين و آخرين براي شما ملت اين است كه 35 سال از انقلاب را پشت سر گذاشتيد و هنوز آگاه و هوشمند در صحنه حضور داريد و امروز بدون شك بيشترين جمعيت انساني در دنيا، در كشور ما رقم خورده است.

آمريكا گزينه هاي روي ميز خود را خرج كند/ از آمريكا فقط هتاكي بر مي آيد

پورمحمدي خاطرنشان كرد: اين مردم آمدند تا بگويند كه استكبار، آمريكا، صهيونيست ها و دشمنان اسلام، بدانيد و ببينيد وحدت و انسجام، قدرت و استحكام ما را و همه با هم آمده ايم كه به دنياي استكبار بفهمانيم كه اين ملت بعد از 35 سال با وجود فتنه ها و توطئه ها و جنگ افروزي هاي شما، گام به گام جلو رفته و شما را گام به گام به عقب فرستاده است.

وي افزود: ملت آماده به دشمنان بگويد كه شما اگر قدرت داشتيد، همانطور كه تا حال كشتار و قتل وفقر را براي كشورها به ارمغان برده ايد، باز هم قدرت نداشته خود را به كار مي برديد و گزينه هايتان را خرج مي كرديد اما اكنون فقط حرف زدن و هتاكي براي شما باقي مانده زيرا اين شخصيت شماست اما ملت ما با وقار، با طمانينه و هوشمندي، با وحدت و انسجام و پشتكار و مقاومت و ايثارگري همه حربه هاي شما را خنثي كرده است.

وزير دادگستري تاكيد كرد: ملت ايران مي داند كه دشمنان ما براي دلخوشي خود و مردمتان اين رجزخواني ها را مي كنند و آنها خود به هوشمندي و مقاومت ملت ايران در مقابل تحريم ها اعتراف كرده اند.

وي اظهار داشت: مشكلات اقتصادي امروز تنها گريبانگير كشور ما نيست و همان دشمناني كه بر روي مسائل و مشكلات اقتصادي ما مانور مي‌ دهند، خودشان با مشكلات عديده در اين زمينه مواجه هستند.

ملت ايران از راه رفته خود پشيمان نيست/ به آينده اميدواريم

وي عنوان كرد: ملت ما به رغم تمام مشكلات اقتصادي و به رغم تمامي توطئه‌ها و دسيسه ‌هاي دشمنان در زمينه‌ هاي مختلف، امروز احساس ذلت و حقارت نمي ‌كند و از راه رفته خود پشيمان نيست و به آينده اميدوار است.

وزير دادگستري بيان كرد: آهنگ سرعت حركتي كه نظام و انقلاب ما طي مي‌كند به رغم همه توطئه‌ها و فتنه‌ها، سريع است اما بايد آگاه باشيم كه دشمن قرار نيست دست از دشمني‌هايش بردارد و او پيوسته در ستيز و جنگ است زيرا اين خصلت طاغوتيان، ستمگران و دنيا پرستان است.

پورمحمدي خاطرنشان كرد: دشمنان ما پيوسته با حق طلبان و خداجويان سر ستيز دارند و ملت بداند كه كشور ما همچنان به خاطر آهنگ حركت قدرتمند رو به جلو با دشمني‌هاي افزون ‌تري روبرو خواهد شد.

وي با اشاره به آياتي از قرآن كريم بيان كرد: خداوند از دست دشمنان و طاغوتيان براي ما راه نجاتي قرار داده و فرموده است اگر مي‌خواهدي رستگار شويد و در مقابل دشمن زمين‌گير نشويد و فشار دشمن شما را متلاشي نكند، از خدا و رسول خدا و ولي خدا اطاعت كنيد.

تنها راه پيروزي ما ثبات قدم و دين مداري و اطاعت از خدا و ولي خداست

پورمحمدي خاطرنشان كرد: خداوند متعال همچنين بر ثبات قدم و ايستادگي در قرآن كريم تاكيد كرده است و خوشبختانه ملت امروز در راهپيمايي 22 بهمن آمده تا اعلام كند كه بعد از همه تحريم‌ها به ميدان آمده و با اطاعت از رهبري و ثبات قدم و ايستادگي، مي‌خواهد از نظام و انقلابش دفاع كند.

وي عنوان كرد: ملت ايران با قلوب مملو از توكل و ياد خدا در اين ميدان پا گذاشته زيرا مي ‌داند كه راه پيروزي ما، اطاعت اوامر الهي و دينمداري ماست و اگر امروز بخواهيم در مقابل دنياي ستمگران و دنيا دوستان بايستم، راهش دينداري است.

وزير دادگستري با بيان اينكه خداوند در قبال عمل صالح در آخرت به بندگان خود پاداش مي‌دهد، افزود: اما براي حفظ دنيا و انقلاب و نظام نيز تنها راه پيروزي، اطاعت از خداست و خدا مي‌‌فرمايد از دستورات رهبرتان پيروي كنيد.

وي تاكيد كرد: امروز رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز جانفشانانه حركت مي‌كنند و اگر خدا اين همه پيروزي و موفقيت نصيب ملت ايران كرده است، به خاطر رفتار مومنانه ‌اي است كه ملت ايران از خود بروز مي‌دهد و به خاطر اطاعت از اولي‌الامر است.

ملت و دولت ايران بايد هر روز مانند 22 بهمن يك پيكر واحد در ميدان سياست و عمل باشد

پورمحمدي با اشاره به اينكه يكي از مهمترين عناصر پيروزي ما حفظ وحدت و يكپارچگي است، عنوان كرد: آيا نمي‌توان هر روز مثل 22 بهمن اينگونه متحد و يكپارچه بود و مانند يك پيكر واحد در ميدان سياست، عمل و فرهنگ به ميدان آمد.

وي ادامه داد: آيا نمي‌توان هر روز مثل 22 بهمن صفوف متحد داشته باشيم و در برابر دشمن قد علم كنيم و از نزاع با يكديگر بپرهيزيم و در راه يك آرمان به ميدان بياييم.

وزير دادگستري با بيان اينكه خدا نيز در قرآن كريم بر دوري از نزاع و اختلاف تاكيد كرده است، خاطرنشان كرد: اختلاف سليقه به هر حال وجود دارد اما به بهانه اين اختلاف سليقه‌ها نبايد به يكديگر اهانت و هتاكي و بهانه گيري كنيم بلكه بايد به ديدگاه‌هاي يكديگر احترام گذاشته و به سخنان يكديگر گوش كنيم و همديگر را دعوت به صبر و بردباري كنيم.

وي عنوان كرد: نبايد در اختلاف سليقه‌ ها، نقاط و موضوعات بي‌ارزش و كم‌اهميت را برجسته كنيم و به روي هم بياوريم و مدام به تكرار آن بپردازيم.

پورمحمدي خاطرنشان كرد: اينها نسخه خدا و اوامر الهي به من و شماست و اگر رعايت نكنيم، از هم مي‌پاشيم و نشاط و شادابي و روحيه اميد در ما خشكيده مي‌شود.