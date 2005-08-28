هرالد تريبيون: حمله به ايران پيامدهاي مخرب سياسي و اقتصادي براي آمريكا وغرب و بازار جهاني نفت خواهد داشت/ توان ايران براي پاسخ به حمله احتمالي آمريكا فوق العاده است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه هرالد تريبيون نوشت : به رغم همه هشدارهاي آمريكا و اروپا كه از برنامه هسته اي ايران هراس دارند، ايران غني سازي اورانيوم را تحت سرپرستي محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري جديد خود كه فعاليت هاي هسته اي مذكور را طبق معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي "ان پي تي" حق مسلم اين كشور مي داند، آغاز كرده است .

به نوشته اين روزنامه، واكنش جرج بوش به اظهارات اخير مقامات ايراني مبني بر از سرگيري فعاليت هاي هسته اي اين كشور و غني سازي اورانيوم مطرح شدن اين موضوع كه آمريكا احتمالا از همه گزينه ها از جمله گزينه نظامي عليه ايران استفاده خواهد كرد را در بر داشت.

اين امر نه تنها واكنش هايي را از جانب ايران بلكه از جانب آلمان و گرهارد شرودر صدر اعظم اين كشور كه در واقع يكي از متحدان آمريكا محسوب مي شود، به دنبال داشت حتي از طرفي هم بنا بر برخي از اخبار، اسرائيل هم عنوان كرده بود كه قصد دارد تجهيزات هسته اي ايران را مورد هدف قرار دهد.

اين روزنامه در ادامه با هشداربه آمريكا درباره تبعات هرگونه اقدام نظامي عليه ايران نوشت : اما واقعيت اين است كه استفاده از گزينه نظامي عليه ايران مي تواند هزينه سنگيني را براي هريك از طرف ها در بر داشته باشد، چرا كه در صورت وقوع چنين امري ايران براي پاسخگويي به حملات احتمالي چه در زمينه نظامي و چه در زمينه هاي غير نظامي از قابليت ها و توانايي هاي بالايي برخوردار است.

هرالد افزود: يكي از گزينه هايي كه مي تواند به عنوان واكنش به هرگونه حمله احتمالي از جانب ايران مطرح باشد، اين است كه ايران مي تواند تنگه فوق استراتژيك هرمز را كه از طريق آن محموله هاي نفتي از كشورهاي منطقه خليج فارس به خارج صادر مي شود، مسدود كند .

از طرف ديگر ايران از قدرت دريايي و قدرت نظامي قابل ملاحظه اي برخوردار است و كاملا آمادگي دارد تا عمليات كماندويي خود را براي غرق كردن چندين كشتي در منطقه و در نتيجه مسدود كردن تنگه هرمز طراحي كند.

در ادامه اين مطلب آمده است : يكي از بهترين راه هايي كه آمريكا براي باز نگاه داشتن تنگه مذكور پيش رو دارد اين است كه نيروهايي نظامي خود را در ايران مستقر كند كه اين امر به معناي جنگ زميني است و ايرانيان از آن استقبال خواهند كرد اما مساله اين است كه آمريكا احتمالا از وقوع چنين امري آن هم در گيرودار معركه عراق، اجتناب خواهد كرد.

هرالد افزود: تهران همچنين مي تواند به عنوان يكي ديگر از راه هايي كه براي واكنش به هرگونه حمله احتمالي پيش رو دارد ، شريان نفتي خود را به روي غرب بسته و يا جريان آن را كاهش دهد.

به عنوان مثال يك كاهش اساسي و يا متوقف كردن كامل جريان صادرات 4 ميليون بشكه در روز مي تواند قيمت نفت را به شدت افزايش داده و با اين كار اثرات و پيامدهاي مخرب سياسي و اقتصادي را براي آمريكا و متحدانش به ارمغان آورد.

اين روزنامه نوشت: چنين تغيير و تحولاتي احتمالا براي خود ايران هم خطرناك و زيان آور خواهد بود ولي به هر حال بسياري از سياستمداران ايران به طور ضمني به اين نكته اشاره كرده اند هنگامي كه پاي صحبت بقاي نظام اسلامي در ميان باشد استفاده ازهرگزينه اي محتمل خواهد بود.

به نوشته هرالد تريبيون، از اين گذشته تهران به راحتي مي تواند زندگي را براي نظاميان آمريكايي و متحدان آنان كه در عراق مستقر هستند، سخت تر كند.

به گزارش مهر،اين روزنامه در ادامه نوشت : ايران تاكنون در مورد عراق بارها با ملاحظات بسياري رفتار كرده بود با اين تفكر كه تاكيد آمريكا بر استقرار دمكراسي در عراق نهايتا به نفع متحدان شيعه ايران در آن كشور تمام خواهد شد اما با در نظر گرفتن احتمال حمله اسرائيل يا آمريكا به ايران اين كشور قادر خواهد بود تا از حربه اي براي برهم زدن وضعيت عراق استفاده كند.

به نوشته اين روزنامه ، در چنين شرايطي نه تنها احتمال مي رود كه تهران متحدان عراقي خود را به جنگ با نيروهاي آمريكايي تشويق و ترغيب كند كه مي تواند هزاران تن از كماندوها و همچنين نيروهاي انتحاري خود را براي كمك به عراقي ها به اين كشور اعزام كند از آن گذشته مي تواند از كمك بسياري از فعالان شيعه منطقه نيز برخوردار شده و به منافع آمريكا و اسرائيل در منطقه ضربه زند.

به گزارش مهر، اين روزنامه افزود: با درنظر گرفتن مرز مشترك و طولاني ميان ايران و افغانستان اين كشور همچنين مي تواند اوضاع امنيتي افغانستان را كه بسيار هم متزلزل است برهم زند.

روزنامه هرالد تربيون در ادامه به آمريكا هشدار داد : تهران همچنين توانايي و قابليت آن را دارد تا عمليات نظامي تلافي جويانه اي را هم ترتيب دهد چرا كه از ماشين آلات و ادوات نظامي بسيار مناسب و ايده آلي برخوردار است و به بهترين تجهيزات نظامي مجهز است و همچنين از موشك هاي دور برد و ميان برد شهاب برخوردار است كه مي تواند با آنها حملات سنگيني را عليه اهداف آمريكا و اسرائيل تا شعاع 2هزار كيلومتري ترتيب دهد.

اين روزنامه در پايان بهترين راه براي حل مشكل هسته اي ايران را راه هاي گفتگو و ديپلماتيك اعلام كرد و نوشت : به اين ترتيب از آنجا كه چنين درگيري هاي احتمالي هزينه گزافي را در برخواهد داشت، لذا واجب است تا هم ايران و هم 3 كشور مذاكره كننده انگليس، فرانسه و آلمان در خصوص مساله هسته اي ايران به يك نتيجه قابل قبولي كه مورد توافق همه طرف هاي مذاكره كننده قرار گرفته باشد، دست يابند.