حضور پرشور مردم در 22 بهمن گزینه روی میز آمریکا را کنار گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی صبح سه شنبه در جمع مردم شرکت کننده در راهپیمایی 22 بهمن شهرستان گنبدکاووس گفت: همانطور که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند یکی از مظاهر اقتدار ملی ما حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن است.

وی با بیان این که شما ملت ایران وقتی اقتدار ملی خود را به رخ دیگران می کشید کاری از آن ها بر نخواهد آمد، اظهار کرد: شما امروز گزینه روی میز آمریکا را پشت سر گذاشته اید و تنها حکومت دینی، مذهبی و سیاسی هستید که توانسته اید جهان را در نوردید.

وی ضمن بیان این که باید به انقلاب خود افتخار کنیم گفت: تمام انقلاب های دنیا طبقاتی است و تنها انقلابی که در دنیا مردمی بوده و حضور سیاسی و مذهبی داشته انقلاب اسلامی است که در سال 42 به رهبری امام راحل (ره) کلید خورد و اهداف بلند جمهوری اسلامی را رقم زد.

وی تاکید کرد: به دلیل فضای باز سیاسی انقلاب ما، دشمنان زیادی در طول انقلاب دیده شدند ولی در کشورهای دیگر فضای سیاسی بازی وجود ندارد.

طهماسبی افزود: ره آورد پیروزی انقلاب ما این بود که کمتر از 2 ماه در کشور انتخابات برگزار شد در صورتی که مردم قبل از انقلاب در تعیین سرنوشت خود نقشی نداشتند.

وی اذعان کرد: دشمنان اسلام و نظام از صداقت کشور ما سوء استفاده کردند و بر ما شمشیر کشیدند و مردم عزیز ما را ترور کردند، این اتفاقاتی که در طول 35 سال عمر انقلاب برای ما رخ داد در هر کشوری دیگری بود باعث نابودی آن می شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان خاطرنشان کرد: تداوم و استحکام ما به خاطر رهبری آگاهانه و عالمانه امام (ره) و همچنین مقام معظم رهبری و ایجاد ولایت مطلقه فقیه در کشور است که در تمام مقاطع سیاسی توانسته است به داد مردم برسد.

وی با بیان این که ما باید به دستاورد های انقلاب افتخار کنیم و از صیانت و حمایت کنیم، اضافه کرد: حضور پر شور مردم در درجه مشت محکمی بر دهان یاوه گویان دوران که در راس آن آمریکا است خواهد بود و در درجه دوم نشانگر این است که گزینه روی میز آمریکا به درد تبلیغات خودش می خورد.

طهماسبی اظهار کرد: کشور ما در مسائل فرهنگی یازده برابر قبل انقلاب رونق گرفته و در نانو تکنولوژی هم رتبه ششم دنیا را داریم، لازم است از تمام ظرفیت های برتر کشور خود استفاده کنیم و جوانان خود را دریابیم که دشمن از راه فضای مجازی بر فرزندانمان وارد شده است.

وی بیان کرد: از نظر اجتماعی نیز در 35 سال عمر انقلاب 32 انتخابات برگزار کرده ایم که یکی از کشورهای بزرگ دموکراسی در جهان هستیم، در مقاطع مختلف مانند برخورد امام (ره) با سلمان رشدی، نامه به گورباچف و جریان انتخابات 88 نیز خود ترمیمی داشته ایم.

وی تصریح کرد: امنیت و اشتغال دو بال توسعه نظام است که عدم وجود هر یک پر توسعه را از پرواز بازخواهد داشت، گلستان نگارستان کشور است که با وجود تمام اقوام توانسته زندگی مسالمت آمیزی را داشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان خاطرنشان کرد: هیچ کشوری، ملتی مانند ملت غیور ایران را ندارد و ما در کنار هم با هجمه های فرهنگی مقابله می کنیم، انشاالله با نگاه تدبیرانه دولت فضای تدبیر و امید را گسترش دهیم.