به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در جمع راهپیمایان 22 بهمن در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور ملت در راهپیمایی گفت: هر قدر مردم از انقلاب و ارزشهای آن حمایت کنند دشمن به همان اندازه مجبور به عقب نشینی می شود.

وی با اشاره به حضور با شکوه ملت در راهپیمایی 22 بهمن امسال افزود: تصور می کنم این حضور نسبت به سالهای گذشته پرشورتر است و می تواند این حضور حماسی پشتوانه دولت و تیم مذاکره کننده باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: از ابتدای پیروز انقلاب دشمن در عرصه های مختلف از جمله جنگ تحمیلی تهدید و تحریم سعی ضربه زدن به ملت را داشته اما ما توانستیم با این حضور در برابر دشمن مقاومت کنیم.

جنتی گفت: در مذاکرات وقتی قدرتهای بزرگ احساس کنند که ملت پشتیبان رهبری و دولت هستند یقین پیدا می کنند که نمی توانند چیزی را بر ملت تحمیل کرده و ما را شکست دهند.