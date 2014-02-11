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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۳

جنتی در جمع خبرنگاران:

حضور ملت در راهپیمایی پشتیبانی از رهبری و دولت است/ با این حضور در برابر فشار دشمنان مقاومت کرده‌ایم

حضور ملت در راهپیمایی پشتیبانی از رهبری و دولت است/ با این حضور در برابر فشار دشمنان مقاومت کرده‌ایم

جنتی گفت: وقتی در جریانات مذاکرات دشمن بداند که ملت با این حضور پشتیبان دولت و رهبری است نمی تواند چیزی را به ما تحمیل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در جمع راهپیمایان 22 بهمن در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور ملت در راهپیمایی گفت: هر قدر مردم از انقلاب و ارزشهای آن حمایت کنند دشمن به همان اندازه مجبور به عقب نشینی می شود.

وی با اشاره به حضور با شکوه ملت در راهپیمایی 22 بهمن امسال افزود: تصور می کنم این حضور نسبت به سالهای گذشته پرشورتر است و می تواند این حضور حماسی پشتوانه دولت و تیم مذاکره کننده باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: از ابتدای پیروز انقلاب دشمن در عرصه های مختلف از جمله جنگ تحمیلی تهدید و تحریم سعی ضربه زدن به ملت را داشته اما ما توانستیم با این حضور در برابر دشمن مقاومت کنیم.

جنتی گفت: در مذاکرات وقتی قدرتهای بزرگ احساس کنند که ملت پشتیبان رهبری و دولت هستند یقین پیدا می کنند که نمی توانند چیزی را بر ملت تحمیل کرده و ما را شکست دهند.

 

 

 

 

 

کد مطلب 2234292

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