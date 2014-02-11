راهپيمايی 22 بهمن نماد وحدت و همدلی مردم و مسئولان/بیداری اسلامی ثمره انقلاب اسلامي ايران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن زمانی ظهر سه شنبه در مراسم راهپیمایی 22 بهمن در سنندج اظهار داشت: پيروزی انقلاب اسلامي ايران دين اسلام را در كشور احيا كرد و به همين دليل امروز ايران اسلامي به الگوي ديگر كشورهاي جهان تبديل شده است.

وی با اشاره به اقتدار كنوني نظام اسلامي در مقابل توطئه ها و زياده خواهي هاي دشمنان افزود: مردم در سايه انقلاب اسلامی و با پشتوانه رهبری، تمام فشارهای نظامی، اقتصادی و سياسی را برای دفاع از آرمان‌ های بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران تحمل می ‌كنند.

معاون امور بین المللی حوزه های علمیه کشور بیان کرد: حضور گسترده مردم در راهپيمايي 22 بهمن، نماد ايستادگي ملت ايران بر سر آرمان ها است.

حجت الاسلام زمانی یادآور شد: ايران اسلامي در حالى سي و پنجمين سالگرد حيات پربار خويش را پشت سر مي گذارد که یکی از قطب های قدرتمند آسیا به حساب می آید و دستاوردهای زیاد نظامی، سیاسی، اقتصادی،علمی و اجتماعی را در عرصه های ملی و بین المللی به معرض نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به این مطلب که در جای جای جهان نام انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) بر سر زبان ها است، ادامه داد: اسلامی بودن، مردمی بودن و داشتن رهبر فرزانه از جمله ملاک های بود که انقلاب اسلامی را به جهان معرفی کرد.

معاون امور بین المللی حوزه های علمیه کشور گفت: به یاری خداوند متعال در حال حاضر مصر به عنوان بزرگترین کشور اسلامی از آرمان های انقلاب تاثیر گرفته و این خود نشان از عظمت حکومت اسلامی ایران است.

وی افزود: در حال حاضر صدای انقلاب به تمام ملت های آزادی خواه رسیده است و در دورترین نقطه ای جهان از رهنمودها و روشنگری امام راحل (ره) بهره برداري می شود.

معاون امور بین المللی حوزه های علمیه کشور بیان کرد: با رهبری معمار کبیر انقلاب و حمایت های مردم فهیم ایران اسلامی انقلابی آغاز شده است که سرنوشت بشریت را تعین می کند و دین ناب محمدی را در سراسر جهان گسترش می دهد.

بیداری اسلامی ثمره درخت انقلاب مردمی است

حجت الاسلام زمانی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مردم حاضر در راهپيمايي 22 بهمن در سنندج یادآور شد: بیداری اسلامی ثمره درخت انقلاب مردمی است و بسیاری از کشورهای اسلامی فریاد آزادی خواهی را با الگو گرفتن از انقلاب اسلامي ايران فریاد می زنند.

وی با اشاره به این مطلب که تنها کشوری که آرمان ها و ارزش های اسلام را احیا کرد ایران اسلامی بود، ادامه داد: دشمن از گسترش اسلام در سراسر جهان می ترسد و بمب هسته ای و قدرت نظامی ایران بهانه ای برای مبارزه با دین اسلام است.

معاون امور بین المللی حوزه های علمیه کشور گفت: دشمنان اسلام با تحریم ها، توطئه ها و همچنين هجمه ها ی فرهنگی به دنبال ضربه زدن به نظام و اسلام هستند و بصیرت افزایی و ارائه راهکارهای فرهنگی تنها را مبارزه با دشمنان قسم خورده اسلام است.

حجت الاسلام زمانی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر ایران اسلامی به استقلال کامل رسیده است و استعمارگران و چپاول گران دستشان از سرمایه های ملی مردم کوتاه شده است، اظهار داشت: سلطه گران از این امر ناراضی هستند و با توطئه های همه جانبه به دنبال نابودی این استقلال و اقتدار هستند.

وی افزود: ترویج فساد اخلاقی، گسترش ماهواره ها، مواد مخدر، جریان های فساد مالی، اختلاف، تفرقه در بین مذاهب و اقوام ها، تفرقه در بین احزاب سیاسی و راه انداختن جریان های تکفیری همگی خطراتی هستند که نظام را تهدید می کند.

معاون امور بین المللی حوزه های علمیه کشور بیان کرد: انتظار می رود مسئولان فرهنگی نظام با ارائه برنامه های متناسب با نیاز جامعه به مقابله با حمله همه جانبه دشمنان برخیزند.

حجت الاسلام زمانی در پايان سخنان خود گفت: بصیرت افزایی در بین آحاد مردم باید اولویت کاری مسئولان نظام در عصر حاضر باشد.

راهپيمايي امروز 22 بهمن ماه مردم سنندج همزمان با ديگر نقاط كشور و با حضور پرشور و حماسي مردم اين خطه از ايران اسلامي برگزار شد.