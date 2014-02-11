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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۸

گودرزی:

ماموران انتظامی البرز امنیت راهپیمایی 22 بهمن را برقرار کردند

ماموران انتظامی البرز امنیت راهپیمایی 22 بهمن را برقرار کردند

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با بکارگیری اکثر پرسنل نیروی اتنظامی، امنیت و نظم راهپیمایی 22 بهمن در تمام شهرستانهای استان تامین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی گودرزی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن با حضور در ایستگاه خبری کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر استان البرز اظهار داشت: مردم ایران با وجود گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان با شور و عشق با توجه به سرمای زمستان به ندای رهبر خودشان لبیک گفتند و با عشق در صحنه حاضر شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه در چند نقطه شهرستان کرج راهپیمایی انجام شده است، اضافه کرد: در بخشهای دیگر از جمله ساوجبلاغ، فردیس، نظرآباد، هشتگرد و طالقان راهپیمایی به صورت مستقل از کرج برگزار شد.

وی گفت: عوامل انتظامی، ترافیکی و امنیتی از ساعات ابتدایی صبح در مسیرهای راهپیمایی حضور داشتند و خدمات رسانی می کردند.

گودرزی اظهار داشت: شب گذشته پاکسازی مسیر راهپیمای توسط پلیس راهنمایی و رانندگی استان از وجود خودرو صورت گرفت.

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت محل تجمع مردم و مسیر راهپیمایی خلاصه نمی شود بلکه در پیشگیری از سرقت نیز تلاش و کوششهایی صورت گرفته است.

گودرزی افزود: امروزه پلیس با رویکرد جامعه محوری وارد عرصه اجتماعی نیز شده است.

کد مطلب 2234294

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