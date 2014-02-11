حضور حماسی مردم بشرویه در راهپیمایی 22 بهمن/ ولایت عامل پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مهدی نژاد فرماندار شهرستان بشرویه بعد از مراسم راهپیمایی در جمع مردم این شهرستان و در محل مسجد جامع بشرویه از حضور پرشکوه و پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تشکر کرد.

وی از مردم خواست تاظلم و ستمی که قبل از پیروزی انقلاب به آنها می شده را فراموش نکنند شکر این انقلاب را بجا آورند.

مهدی نژاد ظلم و ستم آن زمان را به جریان فرعون و قوم بنی اسرائیل تشبیه کرد و افزود: خداوند نیز در آیات و روایات فراوان، به عدم فراموشی ظلم و ستم و شکرگزاری برای برتری قوم بنی اسرائیل از سایر امت ها تاکید کرده است.

فرماندار بشرویه ادامه داد:از آیه 40 تا حدود 153 خداوند حدود 20 مرتبه به این مهم تاکید داشته که من به شما بر سایر امت ها فضیلت دادم شکر آن را بجای آورید.

وی بیان کرد: امروز حقیقتا خداوند ما را از دست فرعون زمان که همان رژیم ستم شاهی است و تحت سلطه مستقیم امریکا بود نجات داده است.

مهدی نژاد با بیان اینکه اگرچه امروز امریکا به عنوان ابر قدرت شناخته می شود اما نمی تواند مستقل تصمیم گیری کند، اظهارداشت:این فضیلت است که امروز ایران اسلامی تنها از خداوند دستور می گیرد و ولایت فقیه که در راس حکومت می باشد جانشین امام زمان است.

فرماندار بشرویه تاکید کرد: 22 بهمن ماه و دهه فجر تجلی ولایت بود و حاکمیت ولایت الله بزرگترین نعمت برای ملت است.

وی از مردم خواست تا فراموش نکنند آن دورانی را که در این مملکت هیچ آزادی فردی و اجتماعی نبود.

مهدی نژاد سه عامل را سبب پیروزی انقلاب اسلامی دانست و افزود: ایمان و اعتقادات مردم، وحدت و وجود رهبری سه عامل پیروزی و حتی تداوم انقلاب است.

فرماندار بشرویه وجود رهبری را مهم ترین عامل پیروزی و تداوم انقلاب عنوان کرد و گفت: ولایت فقیه بود که توانست مردم را حول محور دین جمع کند و ونیروهای مسلح از جمله ارتش، نیروی زمینی،هوایی و ... را در کوتاه ترین زمان ممکن ساماندهی و مطیع و همراه خود نماید.

وی اذعان داشت:رهبری نقش اصلی در تداوم انقلاب ایفا می کند و مرکز قدرت ما ولایت فقیه است که در حقیقت ولایت خدا است.

مهدی نژاد با اشاره به اینکه رهبر در زمان کوتاه ده روزه توانست انقلاب را به اوج برساند بیان کرد: تعیین دولت موقت، هدایت مردم، خنثی سازی توطئه های دشمن، ساماندهی نیروهای نظامی و ... از جمله اقداماتی است که رهبری در مدت کوتاه انجام داد.

فرماندار بشرویه ضمن بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب تا کنون هر لحظه دشمنان علیه انقلاب توطئه می کرده اند و امروز نیز این توطئه ها ادامه دارد، گفت: مهم ترین هدف دشمنان از این توطئه ها فاصلع انداختن بین ولایت و مردم است.

وی از مردم خواست تا از دستاوردهای انقلاب که مهم ترین آنها ولایت فقیه است به خوبی نگهداری کنند.

مهدی نژاد ادامه داد:خوشبختانه مردم امروز با حضور خود و با بصیرت شان نشان دادند که مطیع فرمان ولایت هستند.