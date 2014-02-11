حضور گسترده مردم در راهپيمايي 22 بهمن پاسخ به تهدیدات دشمنان اسلام است

سردار محمد حسین رجبی ظهر امروز در حاشيه برگزاري مراسم راهپيمايي 22 بهمن سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این حضور ثابت می کند که گزینه های روی میز دشمنان هیچ نتیجه ای برای آنها ندارد و اقتدار و عظمت ملت ایران اسلامی نشات گرفته از اعتقادات ديني و الهي آنهاست.

وی با اشاره به اهميت حضور مردم در صحنه هاي دفاع از نظام اسلامي افزود: ملت همیشه سربلند ایران اسلامی امروز با حضور پررنگ خود در راهپیمایی یوم‌ الله 22 بهمن پاسخ همه تهدیدها و یاوه گویی‌های دشمن را دادند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: ملت ایران با حضور میلیونی خود به جهانیان ثابت کرد در هر شرایطی آماده دفاع از آرمان ها و ارزش های نظام اسلامی است.

سردار رجبی یادآور شد: به یاری خداوند متعال و بصیرت بالای ملت ایران مردم به عمق ضرورت و خواسته‌ های انقلاب پی‌برده‌اند و می ‌دانند که حضور آنها در عرصه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، علمی و اجتماعی مشت محکمی بر دهان یاوه گویان نظام است.

وی ادامه داد: در حال حاضر گزینه روی میز گفتمان غالب دشمنان انقلاب اسلامی شده است ولي ملت ایران اسلامی گزینه مردمی بودن انقلاب را بار دیگر با حضور حماسی خود روی میز دشمنان نظام گذاشتند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: 22 بهمن امروز كه همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامي است، این حضور گسترده مردم نشان از درک عمیق مردم برای مقابله با تهدیدات است و این امر نشان از لطف الهی به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.