اخلاص و اراده مردم با رهبری امام راحل عامل اصلی پیروزی انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار امروز سه شنبه درجمع راهپیمایان 22 بهمن ملایر گفت: انقلاب اسلامی ایران با خون و گوشت مردم آغشته شده و بعد از 35 سال سختی و مشکلات باز هم مردم به ندای رهبر لبیک می‌گویند.

وی ضمن اشاره به مبارزات ایران در طول تاریخ گفت:این حضور ریشه درتاریخ دارد و به 200سال قبل وسپس نهضت ملی شدن صنعت نفت وکاپیتولاسیون برمی‌گردد.

وی گفت: امام خمینی(ره) درسال 42 نهضت خود را آغاز کرد چرا که هویت اسلامی را لگد مال کرده بودند و 15 سال با صبر وبردباری سختی ها را پشت سر گذاشت و انقلاب با همت و اراده مردم و دم مسیحایی امام درسال57 به پیروزی نهایی رسید.

الهی تبار اظهار داشت: اگر انقلاب بعد از 35 سال به مسیر خود ادامه داده است نتیجه حضور مردم دین مدار در همه عرصه هاست و امسال در 24 خرداد و 22 بهمن حضور خود را به رخ جهانیان کشیدند.

وی با بیان اینکه ایران توطئه های زیادی را پشت سر گذاشته است، گفت: دشمنان در ابتدای انقلاب بزرگترین جنگ تاریخ را به ما تحمیل کردند،جنگی نابرابر که در یک طرف آن مردم ایران که درتحریم شدید وفاقد ارتش منظم بود و درطرف مقابل دشمن مسلح که با پشتیبانی تمام ابرقدرت های دنیا به میدان آمده بود تا ایران را شکست دهند، اما مردم ایران فقط با قدرت و باور دینی و رهنمودهای رهبر فرزانه و اخلاص به پیروزی نهایی رسیدند و نگذاشتند وجبی از خاک کشور به دست بیگانگان بیفتد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: اگر امروز درهمه زمینه ها موفق بوده ایم حاصل حضور گسترده مردم است و نباید شعار اصلی که جمهوری اسلامی است را فراموش کنیم و اگر درهر کدام از ارکان آن خدشه ای ایجاد شود درمسیر انقلاب دچار مشکل شده ایم.

وی گفت: باید جمهوریت و اسلامیت نظام را پاس بداریم و آن را بدست صاحب اصلی آن ولی عصر(عج)برسانیم.

وی درپایان ضمن گرامیداشت یاد وخاطره آیت الله میرشاهولد، مبارز انقلابی و شهدای انقلاب و شخصیت بی نظیر آیت الله فاضلیان که در راه انقلاب زندان و تبعید رفت و دیگر مبارزان انقلابی گفت:برای پیروزی این انقلاب بهای سنگینی را داده ایم و باید با حفظ وحدت ملی آنرا حفظ و صیانت کنیم .

درپایان سرود انقلابی 1357 نفره دانش آموزان ملایر اجرا و قطع نامه قرائت شد و با به آتش کشیدن پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی راهپیمایی خاتمه یافت.