پشتیبانی و حمایت ملت گزینه ایران مقابل گزینه نظامی آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر از آبادان، حجت الاسلام سید رضا تقوی در جمع مردم آبادان در راهپیمایی 22 بهمن، خطاب به مسئولان دولت آمریکا افزود: شما چگونه می خواهید در اراده آهنین مردم ما تزلزل ایجاد کنید وقتی که ما در مقابل تهدیدات نظامی شما مردمی همچون آبادان، خرمشهر و مردم سرافراز خوزستان را داریم. مردمی که هشت سال جانانه در مقابل دشمن تا بنه دندان مسلح حزب بعث ایستادگی کردند و ذره ای از آرمانهای والای نظام جمهوری اسلامی دست نکشیدند.



وی اظهار کرد: اگر قرار بود تا تهدیدات و تحریمهایی که علیه ملت ایران روا داشتید جواب دهد در همان سالهای ابتدایی آغاز جواب می داد. بیش از سه دهه از توطئه، فتنه و تحریم علیه ملت ایران می گذرد اما نمی توانید کاری از پیش ببرید.



حجت الاسلام تقوی تصریح کرد: اگر آمریکا توان در هم شکستن انقلاب اسلامی را داشت لحظه ای درنگ نمی کرد. امروز سپاه، ارتش، بسیج و از همه مهمتر ملت مقاوم ایران اسلامی همه و همه برای رویارویی با آمریکا آماده اند.



حجت الاسلام تقوی ادامه داد: شما آمریکایی ها می خواستید لبنان و غزه را در هم بشکنید اما نتوانستید چون ما نخواستیم که چنین شود. ما از حزب الله لبنان حمایت کردیم، نیروهای ما با فریادهای یا زهرا و یا حسین سیلی محکمی بر دهان اسرائیل به عنوان قدرت چهارم جهان زدند.



وی گفت: شما در جنگ 22 روزه، 33 روزه، هشت روزه و تغییر نقشه خاورمیانه به هیچ وجه موفق نبودید، اکنون ما در کنار سوریه قرار گرفته ایم و مستشاران ما آنجا هستند و با آنان همفکری می کنند.



حجت الاسلام تقوی با اشاره به صدور فتوایی مبنی بر جهاد نکاح افزود: مرگ بر شما باید که زنان و دختران را در اختیار ارتش خود قرار می دهید تا دست به کارهای کثیف بزنند. شما دست به قصابی مسلمان می زنید. قبور صحابه پیامبر را می شکافید و اینگونه می خواهید دین اسلام را بد معرفی کنید تا مردم جهان از اسلام به عنوان دینی خشن یاد کنند و این در حالیست که اسلام دین رحمت و برکت و آزادگی است.



وی اظهار کرد: خطاها و اشتباهات شما امروز روی جهان را سفید کرده است.



رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تصریح کرد: ایران در منطقه خاورمیانه یک قدرت است. ما در شرایط تحریم نیز پیشرفت داشتیم. دانشمندان ما چرخه های هسته ای را به حرکت درآوردند. ما یک قدرت ماهواره ای و هسته ای هستیم، بزرگترین طرحها را دانشمندان ما در حال پیاده سازی اش هستند.



حجت الاسلام تقوی یادآور شد: ارتش و نیروهای مسلح ما با حمایت مردم در صحنه حضور دارند و از مرزهای کشور اسلامیمان دفاع می کنند. خبرنگاران خارجی بیایند و ببینند که ملت ما پس از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب هنوز در صحنه حضوردارند.



وی ادامه داد: ملت ما امروز به صحنه آمده است تا بیعتش را با ولی فقیه و شهدا تجدید کند. پیام ملت آن است که اگر شهدا رفتند ما از آرمانهای جوشیده از خون آنان حمایت می کنیم.



حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه موج انقلاب اسلامی دنیا را در بر گرفته است، گفت: امام راحل(ره) نقشه سیاسی دنیار را تغییر داد. می خواهیم به مسئولان نظام بگوییم که هرگز در برابر دشمن کوتاه نیایند و مبادا لبخند آنان ما را فریب دهد، آمریکا بیشتر از ما به مذاکرات نیاز دارد زیرا آنان بدون ایران نمی توانند در منطقه خاورمیانه کاری انجام دهند، حضور نظامی آمریکا در عراق و سوریه ثمر بخش نبود.



وی افزود: از مسئولان نظام می خواهیم تا قدردان ملت باشند و در جهت رفع مشکلات آنان به ویژه مردم آبادان بکوشند.