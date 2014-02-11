دست مريزاد به شعور و فهم انقلابی مردم بافق/ هر چه دشمن رشته بود پنبه شد

به گزارش خبرنگار مهر، 22 بهمن ماه 1391 و در جشن سی و چهار سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، مردم غیور و همیشه در صحنه شهرستان بافق بار دیگر به میدان آمدند و به دشمنان ثابت کردند که ایران اسلامی هنوز شکوفا و پابرجاست و با حضور و وحدت مردم زنده خواهد ماند تا پرچم این انقلاب به دست صاحب اصلی اش، حضرت مهدی (عج) برسد.

امروز هر آنچه دشمن در طول ماه های گذشته رشته بود،‌ دوباره پنبه شد و این بار حتی تحریم اقتصادی نیز نتوانست مردم غیور بافق را در خانه ها نگاه دارد.

وحدت امروز مردم، مهر میثاق با امام راحل، مقام معظم رهبری و شهدا و آرمانهای انقلاب بود و به دشمن فهماند که فشار اقتصادی را تحمل می کنیم و به دشمن اجازه نمی دهیم با دسیسه بین مردم و نظام فاصله ایجاد کند.

حضور مردم و مسئولان در کنار یکدیگر در این راهپیمایی قابل توجه بود و این دو قشر در کنار یکدیگر ضمن نقش بر آب کردن توطئه های دشمنان، وحدت خود را برای همگان به نمایش گذاشتند.

مردم همیشه در صحنه شهرستان با آغاز مراسم راهپیمایی 22 بهمن از روبروی بسیج مسیر بلوار امام را با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل طی کردند به طرف امامزاده عبدالله بافق حرکت کردند.

مسیرهای فوق مملو از جمعیت علاقمند به اسلام و انقلاب اسلامی و عاشق ولایت بود که با مشت‌های گره کرده خواهان سرنگونی همیشگی استکبار جهانی شدند، این راهپیمایی عظیم و دشمن شکن نشان داد تحریم ‌ها در عزم و اراده ملت غیور ایران اسلامی تاثیری ندارد.

در طول مسیر همچنین ایستگاه نقاشی، کودکان نمادهای انقلاب اسلامی و دهه فجر را به تصویر ‌کشیدند که به تعدادی از آنها جوایزی نیز اهدا شد.

حمل پرچم‌ بزرگ جمهوری اسلامی ایران از سوی مردم بافق از صحنه ‌های جالب برگزاری راهپیمایی 22 بهمن مردم است.

چند ایستگاه صلواتی هم در طول مسیر از سوی بسیج برپا شده بود که از راهپیمایان پذیرایی می شد.

پرچم های آمریکا و رژیم اسرائیل چندین بار در مسیر به آتش کشیده شد و راهپیمایان همچنین نمادهای شیطان پرستی را به آتش کشیدند.

گروه ها و قشرهای مختلف مردم، گروه های پیشگامان هلا ل احمر و برخی از گروه‌های دانش آموزی با نظم خاص و شمايل مخصوص خود در این راهپیمایی صحنه های زیبایی خلق کرده بود.

خبرنگاران و عکاسان زیادی هم این مراسم را پوشش دادند.

سیل خروشان مردم با فریادهای الله اکبر، خامنه ای رهبر به میدان امامزاده عبدالله رسید، حجت الاسلام محمد صدوقی فرزند امام جمعه فقید یزد حجت الاسلام محمدعلی صدوقی سخنران پایان مراسم بود.

در پایان راهپیمایی با‌شکوه و دشمن شکن یوم الله بیست و دوم بهمن ماه قطعنامه‌ ای در 10 بند قرائت شد و با تکبیر مردم همراه بود.

بهمن 1392 برگ زرین دیگری شد بر تاریخ انقلاب اسلامی و حماسه ای جاوید از حضور بافقی ها در دفتر تاریخ دیار مجاهدان نستوه و مردمان ولایتمدار بافق ثبت شد.