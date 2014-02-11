پخش سری جدید «یک گام به پیش» از فردا در شبکه خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «یک گام به پیش» که از ابتدای فصل زمستان در برنامه زنده «صبح با خبر» روی آنتن شبکه خبر می‌رود، با اتمام تولید سری جدید آن قرار است پخش آن از فردا چهارشنیه 23 بهمن ماه در مجله صبحگاهی این شبکه ادامه پیدا کند.

«یک گام به پیش» همه‌روزه (به غیر از روزهای تعطیل) بعد از اخبار ساعت 7 صبح شبکه خبر پخش می‌شود. این برنامه در مدت زمان حدود 5 دقیقه، قصد دارد با طرح موضوعات متنوع و مورد نیاز جامعه و ارائه پاسخ‌ و راهکارهای آنها از سوی کارشناسان و اساتید دانشگاه، سطح کیفی زندگی ایرانیان و فارسی‌زبانان را بهبود بخشد.

«یک گام به پیش» هر روز به یک موضوع می‌پردازد و تلاش خود را به کار می‌گیرد تا در مدت چند هفته نسبت به آن موضوع، آگاهی و مهارت‌بخشی کند تا مردم در برخورد با موضوعات مطرح شده، رفتار مطلوب و قابل قبول از خود نشان دهند.