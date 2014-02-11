حضور حماسی مردم پاسخی قاطع به "گزینه روی میز" استکبار است

یوسف صدیقی که در جمع راهپیمایان 22 بهمن حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دشمنان انقلاب به رغم تمام ادعاهایشان هر چند وقت یک بار مباحثی از جمله " گزینه نظامی روی میز است" را مطرح می کنند که همین مسئله نشانه شکست آنها در تعامل با جمهوری اسلامی است و امروز حضور حماسی مردم پاسخ قاطعی به این گزینه دشمن بود.

وی با بیان اینکه به برکت این نظام است که ایرانی در هر کجای این جهان به ایرانی بودن خود افتخار می کند، گفت: امروز شاهد آن هستیم که نورهای این انقلاب به تمام دنیا ساطع شده است.



سرپرست فرمانداری طالقان با بیان اینکه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران تنها يك حادثه داخلي براي تغيير يك رژيم سياسي نبود، تاکید کرد: بلكه همان‌گونه كه بسياري از دولتمردان آمريكائي، اسرائيلي و اروپائي در خاطرات خود از آن روزها تعبير كرده‌‌اند، انقلاب از ديدگاه آنان زلزله‌اي ويرانگر براي جهان غرب بود.



صدیقی افزود: پيروزي انقلاب به معناي صدور پيام و ارزشهاي آن و به حركت در آمدن موجي از خيزشهاي رهايي بخش در كشورهاي اسلامي و جهان سوم بود.



سرپرست فرمانداری طالقان با اشاره به وحدت کلمه به عنوان رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: نیروری الهی، رهبری و بصیرت مردم به عنوان سه عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی و رسیدن به استقلال و آزادی ملت ایران بود.