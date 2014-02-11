گزینه های روی میز با اتحاد و همبستگی مردم ایران ساقط شد

به گزارش خبرنگار مهر از نکا، علی آقا محمدی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم راهپیمایی22 بهمن در نکا اظهار داشت: امام خمینی (ره) با هدایت و رهبری قاطعانه انقلاب تاریخی را در جهان رقم زد و مردم غیرتمند ایران اسلامی طی این 35سال از پیروزی انقلاب اسلامی ثابت کردند پای نظام ودفاع از ارزش های انقلاب ایستاده اند وحتی ذره ای از خواسته های خود کوتاه نمی آیند.



وی ادامه داد: آمدن شما در 22 بهمن به سپاس از همان 22 بهمن سال 1357بود در واقع شما در راه این نظام و انقلاب خون های زیادی را خرج جبهه های حق علیه باطل نمودید و امروز حضورتان نشان از ایستادن پای خون رزمندگان و شهدا و همچنین تحمل تحریم ها ، تهدیدها و سختی هایی است که برایتان ایجاد کرد.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ملت ایران با اعتماد به امام راحل و ولایت فقیه توانستند فرعون زمان حاضر را سرنگون کنند .



ملت ایران مانع برگشت انقلاب به روز عاشورا خواهند شد



وی با اشاره به اینکه نمی گذاریم انقلابمان به روز عاشورا و دوران جاهلیت نبی اکرم برگردد اظهار کرد: ما با حمایت از ولایت فقیه زمان و رهنمودهای گرانبهایش نمی گذاریم ایران و انقلابمان به صحنه روز عاشورا و دوران جاهلیت نبی اکرم برگردد چرا که در آن دوران حتی به شیرخواره اباعبدالله الحسین (ع) رحم نکردند .



آقامحمدی با بیان اینکه گزینه های روی میز آمریکا را نابود می کنیم اضافه کرد: ما ملت غیور ایران گزینه های روی میز آمریکا را با مشت های گره کرده خود نابود می کنیم و میز را از پایه با وسایل و اظهارات رویش ساقط می کنیم چرا که ما ساده به این میدان ها نیامده ایم وعربده یزیدیان را به طور مصمم خاموش می کنیم.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به جنایت های آمریکا بیان کرد: آمریکا با یک ادعای دروغین که یک دموکراسی در افغانستان و عراق پایه گذاری می کند که ایرانیان در حسرت این دموکراسی قرار گیرند به میدان آمده، ولی به لطف الهی این این نقاب دروغین را از چهره آنان برداشته و دموکراسی اینان را دیدیم .



مسئولین نظام آبدیده شدند



آقا محمدی بابیان اینکه تمامی مسئولین نظام آبدیده هستند تصریح کرد: ملت و مسئولین نظام ما آبدیده هستند گرچه اختلافات سیاسی در داخل کشور دارند ولی هیچگاه اختلاف عقیده را درخود راه نداده اند چراکه زیر پرچم مقتدرانه انقلاب اسلامی و زیر سایه مقام معظم رهبری حرکت می کنند.



مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری با بیان اینکه آمریکا و استکبار باید از این اتحاد و همبستگی ملت ایران عبرت گیرد ادامه داد: کشورهای غربی از جمله آمریکای جنایتکار باید از این تجدید پیمان و اتحاد وهمبستگی ملت ایران درس عبرت بیاموزند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ايران در 22 بهمن 92 با اطاعت پذیری از ولایت فقیه همه اين تهدیدات، حریم ها،گزینه های روی میز را به فرصتي براي پيشرفت و اقتداری مصمم تر برای خود تبديل كرده است.