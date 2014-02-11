انقلاب اسلامی معادلات و توطئه های استکبار را برهم زد

حجت‌ الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت مومن و ولایی ایران اسلامی به رهبری مرجعیت معظم شیعه سال ها علیه حکومت ظالم ستمشاهی مبارزه کرده و بالاخره در روز ۲۲ بهمن ۵۷ ایثار و شهادت این ملت با پیروزی انقلاب و استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی به بار نشست.



وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران که بسیاری از معادلات بین المللی بویژه توطئه های استکبار علیه جهان اسلام را برهم زد، دارای پیام های بسیاری برای نسل های مختلف است که باید با برنامه ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت ها ی بسیاری که داریم، این پیام به جوانان و نوجوانانی که دوران مبارزات انقلاب و بهمن ۵۷ را درک نکردند،به درستی منتقل شود.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز افزود: ایام الله دهه مبارک فجر و برگزاری جشن ها و مراسم های ویژه بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی مهمترین فرصت برای تحقق این هدف و آشنایی نسل های سوم و چهارم با اصول و ارزش های انقلاب اسلامی است.

وی ضمن قدردانی از حضور مردم و روحانیون در راهپیمایی امروز گفت: به حمدالله امسال نیز مانند سال های گذشته و با تبلیغات گسترده ای که روحانیون مستقر در سطح استان و شهرستان کرج انجام دادند مردم و هیئت های مذهبی با حضور پرشور خود مشتی محکم بر دهان آمریکای جنایتکار زدند.

مسعودی پیام 22 بهمن را پیامی جهانی خواند که امروز با مشت های گره کرده مردم همیشه در صحنه کشور به جهانیان مخابره شد و چشم دشمنان این نظام و انقلاب را کور کرد.