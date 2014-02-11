به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، تمام پسران از سنین بین یازده تا سیزده سال برای شرکت در امتحان بازیگری برای نقش پسری که هیچ وقت بزرگ نمی شد، می توانند حاضر شوند.

بازیگران نباید قدشان از 165 سانتیمتر بلندتر باشد و یکی از والدینشان باید آنها را همراهی کند. روز آزمون علاقه مندان بیست و سوم فوریه انتخاب شده و این آزمون در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار می شود.

جو رایت که از افتخارات کارگردانی اش می توان به فیلم «تاوان» اشاره کرد، مسئولیت کارگردانی این فیلم را بر عهده خواهد داشت. در این فیلم که «پن» نام دارد هیو جکمن نیز در نقش ریش سیاه بازی می کند. تاریخ اکران این فیلم در ماه جولای سال 2015 اعلام شده است.

تا کنون چندین اقتباس فیلمی بر اساس کتاب جی.ام.بری ساخته شده که نسخه سال 2003 با بازی جرمی سامپتر در نقش اصلی و فیلم سال 1991 با نقش آفرینی رابین ویلیامز به عنوان پیتر بزرگ شده، از جمله آنها هستند. جانی دپ نیز برای بازی در نقش بری خالق این شخصیت در درام «در جستجوی ناکجا آباد» نامزد دریافت جایز اسکار شده بود. این فیلم درباره رابطه این نویسنده با سیلویا لوین دیویس بود که به خلق پیتر پن انجامید.

انتخاب هیو جکمن در نقش ریش سیاه ماه پیش انجام شد و اکنون با انتخاب نقش اصلی، این فیلم به سرعت به سمت ساخته شدن می رود.

پیتر پن یک شخصیت کارتونی است که توسط رمان نویس و نمایشنامه نویس اسکاتلندی جیمز بری خلق شده است.