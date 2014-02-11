مردم سرمایه اصلی انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی ظهر سه شنبه در محل سخرانی راهپیمایی 22 بهمن در شهر ایلام اظهار داشت: همه توطئه های دشمنان در خنثی می شود ولی سیاست های ایران اسلامی در این کشورها یکی پس از دیگری با موفقیت مواجه شد و امروزه دشمنان به این موضوع اذعان دارند که سیاست های جمهوری اسلامی در کشورها موفق بوده است.

وی گفت: ایران اسلامی با تکیه بر این سه اصل توانسته است با وجود تهدیدات و تحریم‌های بسیار زیاد پیچ‌های سخت را پشت سر بگذارد و به پیشرفت‌های بزرگی نائل شود.

وی ادامه داد: هر بار نیز دشمنان در این عرصه شکست خورده و ملت ایران با سربلندی از این مبارزات خارج شده‌اند.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه حرکت ملت ایران بر سه اصل اسلام گرایی، مردم متدین و آگاه و رهبری و نعمت ولایت استوار و ماندگار است عنوان کرد: امروزه نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه ابعاد اعم از فناوری هسته ای، سلول های بنیادی، علمی به پیشرفت های چشمگیری دست یافته است.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت کشور تصریح کرد: امروز برای ما یک سوال پیش می آید که چرا انقلاب ما ماندگار شد و این همه توطئه های دشمنان خنثی شد و به بن بست رسید و چرا سیاست های دشمنان در همه مناطق دنیا به بن بست رسیده است و باید پرسید که چرا ورود دشمنان به افغانستان، پاکستان، و حمایت از تروریست ها در سوریه و در جنگ های 33 روزه،22 روزه و هشت روزه به بن بست رسیده است.