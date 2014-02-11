مسئولان نظام هنوز دینشان را به طور کامل به مردم آبادان ادا نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور در جمع مردم آبادان در راهپیمایی 22 بهمن ماه با اشاره به اینکه مردم آبادان با شور و شعور وصف نانشدنی در راهپیمایی شرکت کردند تا به رهبری لبیک گویند، افزود: آبادان شهری است که پس از گذشت 35 سال از نظام جمهوری اسلامی هنوز سختی ها بر دوش مردمش سنگینی می کند، اما باز هم مشکلات باعث نشد تا مردم از آرمانهایشان نظام و انقلاب و امامشان دست بر دارند زیرا صاحبان اصلی انقلاب مردم هستند.



وی اظهار کرد: درصد بیکاری جوانان در این شهر نگران کننده است. ما در آبادان نخبگان فراوانی اعم از ورزشی، فرهنگی، قرآنی، سیاسی، اجتماعی و روحانیون و علما داریم که امروز به صحنه آمده اند تا عشق خود را نسبت به امام راحل و آرمانهایش ادا کنند.



حجت الاسلام ابراهیمی پور با اشاره به اینکه مردم صاحبان اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند، تصریح کرد: مسئولان باید قدر مردم را بدانند، زیرا هرگاه نیاز به حضورمردم بود آنان سریعا در صحنه حاضر شدند و باید از بابت این نعمتی که خدا به این نظام ارزانی داشته است خدا را شکر گوییم.



امام جمعه آبادان یادآور شد: هر چند که پرونده بازسازی آبادان بسته شد اما آسیبها و سختی های زیادی را مردم این شهر تحمل می کنند. اکنون که لایجه بودجه در حال مصوب شدن است داشتن نگاهی ویژه به آبادان ضروری است.



حجت الاسلام ابراهیمی پور گفت: امید است تا با روندی که دولت در پیش گرفته است مشکلات مردم رفع شود ضمن آنکه مسئولان دستگاههای اجرایی شهر نیز باید رد رفع مشکلات شهری تلاش مجدانه ای کنند.



