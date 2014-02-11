بصیرت ملت در تمام صحنه های حساس بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد ابراهيم ميراحمدي ظهر سه شنبه در جمع پرشور و با صلابت راهپيمايي كنندگان گلوگاه در ميدان 22 بهمن اين شهرستان افزود: شما مردم اگاه و هوشيار با اين حضور با بصيرت خود نشان داديد كه همواره پاي ارزشها و ارمانهاي انقلاب ايستاده ايد.



وي اظهار داشت: گزينه هاي روي ميز شما بعنوان دشمن اصلي ما حمله نظامي و بمب اتم بود كه ملت ما با حضور خود در راهپيمايي 22 بهمن امسال اين گزينه ها راپايمال و روح امام را شاد و امام زمان را خرسند كرد.



امام جمعه گلوگاه گفت: ملت ما امروز با حضور پر شور خود نشان داد كه پشت ولايت براي هميشه ايستاده است و توطئه ها و خنده هاي معنا دار دشمن كار بر ملت اگاه ما ساز نيست بلكه تجلي بخش حركت مردم براي استواري نظام جمهوري اسلامي ايران است.



ميراحمدي ادامه داد: امروز با حضور اين ملت به ياد انقلاب در 35 سال گذشته افتاده و اينكه اين مردم هيچگاه از مواضع انقلابي و اسلامي خود علي رغم تمام تحريم ها و مشكلات اقتصادي توسط دولت عقب نشيني نمي كند .



امام جمعه گلوگاه گفت: ملت ما با حضور گسترده خود تمام گزينه هاي روي ميز دشمن را نابود كرد و به دشمن فهماند كه اراده راستين و ولايتمداري ملت ما تمام گزينه هاي روي ميز دشمن را نابود مي كند.

وي گفت: اين ملت در تمام دنيا بي نظير است و ولايت و رهبري همچون ائمه اطهارهدايت كننده جامعه است چرا كه در مسيراهل بيت (ع) قرار دارد و مسير انفلاب ما نيز مسير انقلاب امام حسين (ع) است و عزت، تربيت ، اقتدار و شرف ملت ما برگرفته از همين فرهنگ حسيني و عاشورايي است.



وي گفت: دشمن بداند اقتدار ما وجود همين مردم در صحنه هاي مختلف انقلاب است اما گزينه پيش روي دشمن، بمب هسته اي است .



ميراحمدي افزود: دشمن بداند كوچكترين تعدي و خطاي او بزرگترين اشتباه است و ما استكبار و رژیم اسراييل را با همين ولايتمداري و حضور در صحنه نابود مي كنيم.



امام جمعه گلوگاه ادامه داد: بزرگترين نعمت و انقلاب و سرمايه كشور ما ولايتمداري است و ملت ما ريشه در ولايت و دين مداري و قرآن دارد و به همين دليل هيچ آسيبي مملكت ما را مادامي كه در پناه قران و اهل بيت و ولايت باشيم تهديد نمي كند.



وي گفت: پايداري انقلاب ما به همين حضور در صحنه هاي مختلف است و بايد با حضور مستحكم خود و تقويت مباني فكري و پايه هاي علمي و حمايت از رهبري و حضور به موقع در صحنه از آرمانهاي امام و نظام دفاع كنيم.