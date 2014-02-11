  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۴

حجت الاسلام میراحمدی:

بصیرت ملت در تمام صحنه های حساس بی نظیر است

بصیرت ملت در تمام صحنه های حساس بی نظیر است

گلوگاه - خبرگزاری مهر: امام جمعه گلوگاه گفت: بصيرت و هوشياري ملت ما در تمام صحنه هاي حساس اين جامعه بي نظير است و ملت ما با حضور حماسي خود امروز نشان دادند كه تحريم ها تاثيري بر اراده آنان ندارد و ملت ما با اين تحريم ها نمي هراسند .

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد ابراهيم ميراحمدي ظهر سه شنبه در جمع پرشور و با صلابت راهپيمايي كنندگان گلوگاه در ميدان 22 بهمن اين شهرستان افزود: شما مردم اگاه و هوشيار با اين حضور با بصيرت خود نشان داديد كه همواره پاي ارزشها و ارمانهاي انقلاب ايستاده ايد.

وي اظهار داشت: گزينه هاي روي ميز شما بعنوان دشمن اصلي ما حمله نظامي و بمب اتم بود كه ملت ما با حضور خود در راهپيمايي 22 بهمن  امسال اين گزينه ها  راپايمال و روح امام را شاد و امام زمان را خرسند كرد.

امام جمعه گلوگاه گفت: ملت ما امروز با حضور پر شور خود نشان داد كه پشت ولايت  براي هميشه ايستاده است و توطئه ها و خنده هاي معنا دار دشمن كار بر ملت اگاه ما ساز نيست بلكه تجلي بخش حركت مردم براي استواري نظام جمهوري اسلامي  ايران است.

ميراحمدي ادامه داد: امروز با حضور اين ملت به ياد انقلاب در 35 سال گذشته افتاده و اينكه اين مردم هيچگاه از مواضع انقلابي و اسلامي خود علي رغم تمام تحريم ها و مشكلات اقتصادي توسط دولت عقب نشيني نمي كند .

امام جمعه گلوگاه گفت: ملت ما با حضور گسترده  خود تمام گزينه هاي روي ميز دشمن را نابود كرد و به دشمن فهماند كه اراده راستين و ولايتمداري ملت ما تمام گزينه هاي روي ميز دشمن را نابود مي كند.

وي گفت: اين ملت در تمام دنيا بي نظير است و ولايت و رهبري همچون ائمه اطهارهدايت كننده جامعه است چرا كه در مسيراهل بيت (ع) قرار دارد و مسير انفلاب ما نيز مسير انقلاب امام حسين (ع) است و عزت، تربيت ، اقتدار و شرف ملت ما برگرفته از همين فرهنگ حسيني و عاشورايي است.

وي گفت: دشمن بداند اقتدار ما وجود همين مردم در صحنه هاي مختلف انقلاب است اما گزينه پيش روي  دشمن، بمب هسته اي است .

ميراحمدي افزود: دشمن بداند كوچكترين تعدي و خطاي او بزرگترين اشتباه است و ما استكبار و رژیم اسراييل را با همين ولايتمداري و حضور در صحنه نابود مي كنيم.

امام جمعه گلوگاه  ادامه داد: بزرگترين نعمت و انقلاب و سرمايه كشور  ما ولايتمداري است و ملت ما ريشه در ولايت و دين مداري و قرآن دارد و به همين دليل هيچ آسيبي مملكت ما را مادامي كه در پناه قران و اهل بيت و ولايت باشيم تهديد نمي كند.

وي گفت: پايداري انقلاب ما به همين حضور در صحنه هاي مختلف است و بايد  با حضور مستحكم خود و تقويت مباني فكري و پايه هاي علمي و حمايت از رهبري و حضور به موقع در صحنه از آرمانهاي امام و نظام دفاع كنيم.

کد مطلب 2234338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها