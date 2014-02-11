هرمزگانی ها در کرانه آب های نیلگون خلیج فارس حماسه ای دیگر رقم زدند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان هرمزگان همگام با مردم سراسر کشور در سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر بر دفاع و پایبندی به آرمان های انقلاب اسلامی تاکید کردند.

مرزبانان و حافظان خلیج فارس در بندرعباس از ساعت 9:30 صبح امروز راهپیمایی 22 بهمن را آغاز کردند و به جهانیان اعلام کردند که گزینه روی میز ملت ایران، حمایت از انقلاب اسلامی تا آخرین قطره خون است.

راهپیمایان 22 بهمن در کنار کرانه آبی خلیج فارس بر ضرورت حفظ انسجام ملی وهمدلی در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی تاکید کردند.

مردم هرمزگان همچنین با سردادن شعار "مرگ بر آمریکا" تمامی توطئه و دسیسه های دشمنان علیه ملت ایران را محکوم کردند.

مردم خونگرم هرمزگان، همزمان با 22 بهمن در تمامی مناطق این استان حضوری چشمگیر در راهپیمایی این روز داشتند.

قرائت قطعنامه 22 بهمن 92 نیز پایان بخش راهپیمایی امروز در استان هرمزگان بود.