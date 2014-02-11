به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر یعنی 21 بهمن‌ماه، فلیم سینمایی «ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان به عنوان آخرین فیلم در کاخ جشنواره برای اهالی رسانه به نمایش درآمد.

ابراهیمیان قبل از نمایش فیلم به همراه عوامل و بازیگران این فیلم سینمایی از جمله صابر ابر و نازنین بیاتی روی صحنه آمد و بعد از صحبتهایی کوتاه فیلمش را با اجازه عوامل به کیومرث پوراحمد تقدیم کرد.

وی در این زمینه گفت: امشب می خواهم فیلم «ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه» را به فیلمسازِ شاعر سینمای ایران که این روزها کمی رنجیده خاطر شده است یعنی کیومرث پوراحمد تقدیم کنم.

قبل از صحبتهای ابراهیمیان نیز کیوان کثیریان که در کنار عوامل این فیلم حضور داشت یاد پرتو مهتدی مترجم و منتقد سینمایی را که به تازگی درگذشته است زنده کرد و گفت که جشنواره فیلم فجر در این 32 دوره به مهتدی مدیون است.

اکران «ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه» در سانس 21:30 دقیقه پایان بخش جشنواره فیلم فجر در مرکز همایش های برج میلاد بود.

نمایش «جینگو» در کاخ جشنواره فیلم فجر به سانس ویژه رسید

فیلم سینمایی «جینگو» به کارگردانی تورج اصلانی در دومین نمایش خود در بخش نوعی تجربه در کاخ جشنواره با استقبال تماشاگران مواجه شد و نمایش آن به سانس دوم و ویژه رسید.

فیلم سینمایی «جینگو» (روایت معلق) اولین ساخته بلند تورج اصلانی در دومین نمایش خود در بخش «نوعی تجربه» سی‌و‌دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، ساعت 14 روز دوشنبه 21 بهمن ماه جاری در سالن شماره 2 مرکز همایشهای برج میلاد تهران روی پرده رفت اما به علت ظرفیت کم سالن و استقبال مخاطبان سانس ویژه‌ای به این فیلم در کاخ جشنواره اختصاص داده شد و این فیلم ساعت 18 همان روز در سالنهای 1 و 3 مرکز همایشهای برج میلاد تهران به نمایش درآمد.

این فیلم همچنین ساعت 22 دوشنبه شب 21 بهمن ماه با حضور تورج اصلانی در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمد و مورد استقبال علاقمندان قرار گرفت.

در نمایش‌های فیلم سینمایی «جینگو» در جشنواره فیلم فجر کامبوزیا پرتوی، عبدالله اسکندری، هنگامه قاضیانی، نظام‌الدین کیایی، کمال تبریزی، سیامک شایقی، هوشنگ گلمکانی، مسعود جعفری جوزانی (مشاور تهیه‌کننده این فیلم)، فرهاد مهران‌فر، سعید ابراهیمی‌فر، مانی پتگر، ساعد نیکزاد، جعفر پناهی، ستاره اسکندری، فرهاد ورهرام، مهناز محمدی، مجید برزگر، کوروش سلیمانی و...حضور داشتند.



در این فیلم سعید ابراهیمی‌فر و هنگامه قاضیانی در کنار بازیگرانی چون سیاوش درخشی و اشکان یغمایی به ایفای نقش می‌پردازند. دیگر بازیگران این فیلم عبارتند از پانته‌آ پناهی‌ها، الهه خادمی، نیلوفر خوش‌خلق، امیرحسین بهزاد افشار و ...

آرزوی سینمایی فردوسی پور برای فوتبال

عادل فردوسی پور برنامه شب گذشته 90 را با یادی از جشنواره فیلم فجر آغاز کرد. وی در صحبتهایش به رونق این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: امسال سینمای ایران بعد از یک دوره خاص شاهد شور و هیاهوی خوبی در جشنواره بوده است و مردم و سینماگران حضور فعالی در این رویداد هنری داشتند.

این مجری تلویزیونی در ادامه صحبتهایش عنوان کرد: امیدوارم تماشاگران فوتبال هم همچون تماشاگران سینما با این ورزش آشتی کنند و برای دیدن مسابقات به میادین ورزشی بیایند.

برنامه سینمایی 90 شب گذشته 21 بهمن ماه زودتر از هفته های دیگر پایان یافت تا برنامه «هفت» بتواند ساعت 1:30 دقیقه روی آنتن شبکه سوم سیما برود.