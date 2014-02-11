هوشیاری ملت ایران راه نفوذ ترفندهای دشمن را بسته است

ابوالفضل اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور یکپارچه مردم شهرستان اشتهارد در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: امروز با تکیه بر اسلام ناب و پیروی از رهبر فقید و حضور پر شور مردم توانسته ایم 35 سال در مقابل دشمن ایستادگی کنیم.

وی گفت: این مهم نشات گرفته از وحدت، یکپارچگی، بصیرت و هوشیاری مردم در پشتیبانی از رهبر انقلاب اسلامی است.

اینانلو با بیان اینکه امروز ملت هوشیار و فهیم ما با وجود فشارهای ناشی از تحریم ها در پشتیبانی از رهبری، مقاومت خود را به معرض نمایش گذاشتند، تاکید کرد: این امر از همت دلاور مردان این سرزمین سر چشمه می گیرد که با همت، تلاش و پشتکار خود بستر سرافرازی کشورمان را در سطح جهانی فراهم کردند و تا امروز دشمن برای ضربه زدن به پیکر نظام جمهوری اسلامی از هر ترفندی استفاده کرده است در حالی که ملت ما در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، علمی، صنعتی و کشاورزی به مرحله استقلال رسیده است.

فرمــانــدار شـــهرستان اشتــهارد ادامه داد: انقلاب مردم برای مادیات نبوده و انگیزه الهی داشته است. مردم از تحریم‌های دشمن هیچ واهمه‌ای ندارند و دشمن هیچ زمان نخواهد توانست مردم را به زانو درآورد زیرا مردم هوشیار، آگاه و با بصیرت هستند.

اینانـلــو از مردم شهرســتان "اشتهارد " برای حضور در راهپیمای 22 بهمن قدردانی کرد که برگ زریـن دیـگـری بـر افـتخـارات خود افزودند.