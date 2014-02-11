به گزارش خبرنگار مهر، دكتر علي لاريجاني پيش از ظهر سه شنبه در جمع راهپيمايان 22 بهمن در شبستان امام خميني حرم حضرت معصومه اظهار كرد: 22 بهمن حادثه بزرگي در تاريخ انقلاب اسلامي بود كه روح جمعي ملت را به حركت در آورد و تفكر امام را كه يك تفكر نادر در عصر حاضر بود به منصه ظهور رساند.

وي گفت: هر ساله 22 بهمن يك انرژي مضاعف به انقلاب اسلامي وارد مي‌كند مثل امروز كه شنيده‌ها حاكي است از حضور چشمگير مردم در 22 بهمن و اين يك حادثه‌اي است كه هر سال باعث حركت نويي در كشور مي‌شود.

وي با بيان اينكه مردم قم در انقلاب اسلامي پيشتاز بودند و حركت انقلاب از قم آغاز شد اظهار كرد: اين همگامي با انقلاب و پيشروي با انقلاب براي مردم قم بود و مردم در صحنه‌هاي مختلف براي صيانت از دستاوردهاي انقلاب حضور داشتند.

لاريجاني اضافه كرد: هميشه بايد قدردان اين نعمت عالي باشيم كه مردم مسئوليت شناس هستند و امروز هم 22 بهمن با حضور گرم و صميمي خود اين مسئوليت را به خوبي انجام داده‌اند. بايد در برابر اين ارده مردم سر تعظيم فرود آورد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: انقلاب اسلامي درسهاي مختلفي براي ملت ما و مسلمانان جهان داشت و به ما آموخت كه همه داشته هاي انقلاب از اسلام است و حفظ اسلام و انقلاب از اوجب واجبات است. اين نقطه مهمي بود كه امام توانست هويت انقلاب و اسلام را به هم بياميزد.

به گفته نماينده قم، آنچه باعث اعتلا و سرافرازي ملت ايران، حركت پرجوش انقلاب در بين ملتهاي مختلف، حضور بسيجيان در جنگ تحميلي و موج آفريني در دنيا شد، جوهره انقلاب بوده است.

وي تصريح كرد: اسلاميت نظام باعث عزت اين ملت شده و هر گونه جدايي از اين ويژگي باعث خسارت‌هايي به امت و انقلاب خواهد شد.

ارمغان بزرگ فرمايشات حضرت امام

لاريجاني به اين شعار كليدی حضرت امام «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» اشاره كرد و گفت: اين شعار يعني انقلاب بايد مستقل باشد و روي پای خود بايستد. غربي كه به خاطر غفلت و دنيازدگي دچار مشكلات عديده‌اي شده است و شرق كمونيست و بي خدا از طرفي ديگر دچار غفلت شده است.

به گفته رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين ارمغان بزرگ فكري امام به ملت ايران و ملتهاي مسلمان بود كه روي پاي خود بايستند.

وي با اشاره به تلاش غربي‌ها براي خارج كردن از مسير بيداري اسلامي در كشورهاي مختلف اظهار كرد: غربي‌ها تلاش مي كنند اين بيداري را از راه اصلي آنها كه مسير اسلام است جدا كنند.

نماینده مردم قم در مجلس با بيان اينكه مستقل بودن داراي ابعاد مختلفي از نظر سياسي، فرهنگي و اقتصادي بود اظهار كرد: يكي از نكات اوج اين تفكر كه امام به ملت ما، ارزاني داشت و رهبري مكرر بر روي آن تاكيد كرد روي پا ايستادن در عرصه‌ها و پيشرفت‌هاي مختلف بود.

غربي‌ها در مسئله هسته‌اي غوغاسالاري كردند

لاريجاني اضافه كرد: اگر امروز نگاه غرب به جمهوري اسلامي و مسئله هسته‌اي كشور ما غضب آلود است حق دارند؛ جمهوري اسلامي گامهاي بلندي برداشته و به لبه‌هاي علم رسيده است. آنها توقع نداشتند ملتي كه از ابتداي انقلاب آن را مورد هجمه قرار داده اند اين گونه پيشرفت كند.

وي گفت: در مسئله هسته‌اي غوغاسالاري كردند، البته موضوع هسته اي در جهان و كشور ما مطرح شد اما متخصصان ما در زمينه‌هاي مختلف پيشرفت‌هاي عظيمي كردند. گام‌هاي متخصصان ايران در زمينه‌هاي مختلف رهاورد فكر استقلال ملي بود كه امام در جامعه دميد تا جوانان روي پاي خودشان بايستند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تاكيد زيادي كه حضرت امام بر مسئله استقلال اقتصادي داشتند اظهار كرد: رهبري معظم انقلاب اسلامي هم حتي در صحبت‌هاي اخيرشان بر اين موضوع تكيه كردند كه بايد در مسئله اقتصاد به توانمندي‌هاي دروني توجه شود و اگر ما به اين موضوع توجه كنيم بر مشكلات فائق مي‌شويم.

لاريجاني گفت: اين سخن بسيار حكيمانه و دقيق است كشوري كه اين مقدار تحصيلكرده دارد و جزو بزرگترين صاحبان انرژي در دنياست و به پيشرفتهاي خوبي رسيده، بنابراين بايد بدانيم پايداري ما در زمنيه‌هاي مختلف منوط به توجه به اقتصاد دروني باشد، چراكه اگر چرخه اقتصادي ما متكي به بيرون باشد و جنس ها را از بيرون وارد كنيم واردات بي رويه به نفع توليد كنندگان ما نيست ولي متاسفانه مدتي اين شرايط به وجود آمد.

وي افزود: در زماني كه دشمنان ما با فشار و تحريم وارد كارزار شده اند پاسخ اينها، رونق اقتصاد در كشور است تا رشد توليد در كشور و اشتغالزايي چشمگير شود.

وي با بيان اينكه حضرت امام و مقام معظم رهبري بر مسئله خوداتكايي توجه زياد داشته و دارند اظهار كرد: اتكاي به درون از نظر ايجاد چرخه اقتصاد فعال نه تنها تورم و بيكاري را از بين مي‌برد بلكه با توجه به بازارهايي كه در كشورهاي همسايه داريم ظرفيت كشور را بالا مي‌برد.

بستر سرمايه گذاري در قم مهيا شود

لاريجاني به زمينه‌هاي رونق بخشي به اقتصاد در قم اشاره كرد و گفت: من به حجت‌الاسلام صالحي منش استاندار قم گفتم تيم جدايي انتخاب كند كه از بخش‌هاي توليدي كشور مراقبت كند تا در فراز و فرودها دچار ركود نشود و توليد در كل كشور و استان قم دچار مشكلاتي نشود.

وي اضافه كرد: قم به دليل وجود بارگاه ملكوتي حضرت معصومه(س)، حوزه علميه و مراجع تقليد از ظرفيت بالاي زائرين برخوردار است و ايجاد خدمات و تسهيلات براي زائرين، ظرفيت اقتصادي قم را بالا مي برد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه علاقه به سرمايه گذاري خارجي‌ها به خصوص شيعيان در قم بسيار است بر لزوم فراهم شدن بسترهاي سرمايه گذاري در اين استان تاكيد كرد و گفت: مديران اجرايي قم، شهردار و شوراي اسلامي شهر بسترها را فراهم كنند تا سرمايه گذاري بيشتري انجام شود. اگر بخواهيم شرايط قم تغيير كند بايد زمينه سرمايه گذاري را در اين استان گسترش داد.

لاريجاني از طرح حرم تا جمكران به عنوان ظرفيت بسيار مهمي براي سرمايه گذاري ياد كرد و افزود: استان قم به دليل نزديكي به تهران و محل عبور به مراكز جنوبي كشور، از امكان خوب ديگري برخوردار است كه بايد از آن استفاده كرد.

وي افزود: بارها به مسئولان اجرايي استان عرض كرده‌ام خيلي از ظرفيت‌هاي استان را سرمايه گذاران داخلي و خارجي نمي شناسند بنابراين مديران بايد زمينه‌هاي سرمايه گذاري و تسهيلاتي كه مي‌توانند ارائه كنند را به سرمايه گذاران معرفي كنند.

به گفته لاريجاني در صندوق توسعه ملي امكان خوبي براي سرمايه گذاري در نظر گرفته شد ولي در آمارها جز چند طرح كه مربوط به استان قم بود بقيه مربوط به استان‌هاي ديگر است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ورود 60 ميليارد دلار سرمايه به اين صندوق اظهار كرد: تاكنون تنها 5 تا 6 ميليارد دلار به عنوان طرح از اين صندوق خارج شده است.

وي گفت: در بودجه سال 93 از فاينانس براي سرمايه گذاري، امكان وسيعي ديده شده است. سرمايه گذاراني كه در استان قم بتوانند سرمايه گذاري كنند مي‌توانند از فاينانس استفاده كنند. علاوه بر اين، براي برخي از طرح هاي سودده، اوراق مشاركت قابل واگذاري است. در سال‌ هاي گذشته برخي مسئولان از اوراق مشاركت خوب استفاده كرده‌اند.

اقتصاد مقاومتي كليد استقامت ملي

لاريجاني اقتصاد مقاومتي را كليد اصلي استقامت ملي دانست و گفت: در قم طرح‌هاي خوبي در حال انجام است همچون مترو و فرودگاه كه احتياج به كمك دارند. استاندار و ساير مسئولان تلاش جدي كنند و با توجه به اينكه پويايي اقتصاد عامل استقامت ملي است از قم انتظار مي‌رود در اين زمينه جلودار باشد.

وي تاكيد كرد: اگر ما بخواهيم در مذاكره 1+5 موفق باشيم بايد از نظر اقتصادي روي پاي خودمان بايستيم. اگر آنها احساس كنند از نظر اقتصادي به آنها نياز نداريم جور ديگري فكر مي كنند. از اشتباهات گذشته اين بود كه اقتصاد را به واردات متكي كرده بودند

انتقاد شديد از غربي‌ها به دليل اظهارات سخيف در مورد سبد كالا

رئيس مجلس شوراي اسلامي به اظهارات مقامات آمريكايي در مورد تحريم جمهوري اسلامي اشاره كرد و گفت: اين فرومايگان فرصت طلب مستكبر فرصتي را براي خودشان ايجاد كردند كه حرف‌هاي سخيف را بزنند كه چون آنها مقداري از دارايي‌هاي بلوكه شده جمهوري اسلامي را آزاد كرده‌اند مقداري آذوقه براي مردم در نظر گرفته شد.

لاريجاني اين صحبت غربي‌ها را خجالت آور توصيف كرد و افزود: بي‌حيايي حدي دارد. بسته‌هاي حمايتي چه ربطي به مذاكرات داشت. اولا اين مربوط به داخل كشور و تدابير دولت بود دوم اينكه پولهايي كه آنها از آن دم مي زنند پول‌هاي ملت ايران است كه آنها به ناحق بلوكه كرده بودند.

وي تاكيد كرد: اين خوي استكباري آنهاست كه طوري حرف مي زنند كه بسته هاي حمايتي از اين پول است. اين دروغ است.

نماينده مردم قم گفت: امام به ما آموخت كه در مقابل مستكبرين به خصوص شيطان بزرگ آمريكا بايد ايستادگي كرد.

لاريجاني مقاومت و ايستادگي ملت ايران در 35 سال گذشته را عامل بيداري مسلمانان در منطقه ذكر كرد و افزود: در سفر اخيري كه داشتم يكي از رهبران كشورهايي كه در آن انقلاب شده مي گفت انقلابي كه شما 35 سال پيش كرديد، عامل انقلاب آنها بود چراكه ملت ايران ترس از هيمنه آمريكا را شكست و ملت آنها احساس كردند بايد در صحنه حضور پيدا كنند.

نبايد طوري در كشور صحبت شود كه شرايط عوض شده

رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: نبايد طوري در كشور صحبت شود كه شرايط عوض شده. انقلاب و راه امام پابرجاست و مسير كه مقام معظم رهبري ترسيم مي كنند جريان مي‌يابد.

وي گفت: اين انقلاب باعث شد مردم عراق، آمريكايي‌ها را از اين كشور بيرون كنند و مردم لبنان بتوانند كمر صهيونيست‌ها را بشكنند. غربي‌ها تلاش مي كنند در انقلاب هاي منطقه انحراف ايجاد كنند. اين از اشتباهات ديگر آنهاست. با زور و فريبكاري ممكن است خاكستري بر روي آتش بريزند اما دوام نخواهد داشت.

لاريجاني با بيان اينكه غربي‌ها اين اشتباه را در انقلاب ما هم انجام دادند گفت: در سال 57 ژنرال هايزر را به ايران فرستادند كه جلوي خشم ملت ايران را بگيرند ولي با برخورد امام، بخيتار و دولت آنها از كار بركنار شدند و نتوانستند در برابر موج اعتراضات مردم دوام بياورند.

شكلات‌هاي سياسي آمريكا نمي‌تواند جريان مقاومت فلسطين را عقيم كند

وي با بيان اينكه آمريكا نمي‌تواند صداي ملت‌هاي بيدار را خفه كند اظهار كرد: مشكل آمريكا اين است كه ملت‌هاي مسلمان بيدار شده اند و ديگر زير يوغ آنها قرار نمي گيرند. اين روزها آنها خيلي سفر مي‌كنند كه جريان مقاومت ملت فلسطين را عقيم كنند و شكلات هاي سياسي ارائه مي كنند كه فضاي سياسي را عوض كنند.

رئيس مجلس گفت: رهبران سياسي فلسطين مي‌دانستند اين كار آمريكا نوعي فريبكاري است. آنها مطمئن باشند پاسخ اين فريبكاري‌هاي آنها در آيند موج‌هاي سنگين تري است كه با آنها مواجه خواهند شد.

وي اضافه كرد: چند روز پيش رهبر معظم انقلاب در سخنراني خودشان به نكات مهمي تذكر دادند يكي از آنها، وحدت در امت اسلامي و وحدت دروني كشور بود. اين اصل مهم بود كه امام بارها بر روي آن تاكيد داشتند.

به گفته لاريجاني، امروز شيطنت‌هاي بيگانگان بيشتر شده و آنها تلاش مي كنند با فشار بيشتر در مذاكرات گرانفروشي كنند. من شنيدم در شعار شما در راهپيمايي امروز اين اصطلاح گزينه هاي روي ميز است را تمسخر كرديد. آفرين به شما. اين بصيرت شما را نشان مي دهد.

وي تاكيد كرد: اگر آمريكا مي توانست عليه ملت ما اقدامي كند دريغ نمي‌كرد. اينكه آنها دم از گزينه‌هاي مختلف مي‌زنند مثل غرش‌هاي شير پير است كه جرات حمله ندارند.

وي تصريح كرد: ما خودمان بايد توجه داشته باشيم كه آنها دنبال اين هستند در داخل اختلاف افكني كنند و فشار بيروني را افزايش دهند.



آرامش دروني كليد اقتصاد مقاومتي

لاريجاني گفت: اگر اقتصاد مقاومتي برايمان اصل است بر پايه شرايط دروني است. اگر شرايط دروني آرامش نداشته باشد سرمايه گذاري رخ نمي دهند، بنابراني توجه داشته باشيم آرامش دروني كليد اقتصادي مقاومتي است.

وي افزود: رسانه هاي بيگانه به محض اينكه در داخل حرف عجيب و غريب زده مي شود، تيتر آنها مي شود و آنها از اين ابزار استفاده مي كنند تا در مذاكرات گران فروشي كنند.

نماینده قم در خانه ملت حفظ مصالح كشور و توفيق در مذاكرات را نيازمند وفاق ملي در كشور دانست و تاكيد كرد: در بودجه سال آينده سهم مهمي براي توسعه و عمراني در نظر گرفته شده كه مبلغ آن بيش از 40 هزار ميليارد تومان است.

فضاي نقد به ميدان تيراندازي و اتهام‌زني تبديل نشود

لاريجاني تاكيد كرد: كليد اقتصاد مقاومتي در اين است كه شرايط داخلي را از نظر سياسي آرام نگه داريم. البته فضاي نقد نياز كشور و لازمه پيشرفت است اما فضاي نقد نبايد به ميدان تيراندازي سياسي و صف كشي تبديل و اتهام زني شود.

به گفته وي در سطح امت اسلامي هم مخاطرات زيادي براي ايجاد تفرقه بين مسلمانان به وجود آمده كه پشت صحنه آنها سرويس هاي بيگانگان است.

لاريجاني گفت: منهاي برخي كشورها كه براي تندروي و تفكيري‌كردن آنها پول مي دهند، پشت صحنه اين جريانات، سرويس هاي كشورهاي غربي قرار دارد چراكه نان آنها در اين است كه در بين مسلمانان جنگ راه بيندازند.

وي ادامه داد: گروهي به عنوان افراطيون و تكفيري در كشورهاي مسلمان دست به كشتار مسلمانان مي زنند. مسئله آنها فقط شيعيان نيستند بلكه بقيه اهل سنت را هم قبول ندارند. اينها اينقدر كج انديش هستند كه به جاي اينكه قدرتشان را در مقابل آمريكا قرار دهند مسلمانان را با شرایط فجيع مي كشند.

لاريجاني با بيان اينكه آمريكا مي خواهد تفرقه باشد تا ذهن مسلمانان از روحيه ضداستكباري فراموش شود اظهار كرد: نبايد بهانه دست آنها داد. بايد به كلام رهبر فقيد انقلاب پناه آورد كه اصل و ركن انقلاب را وحدت كلمه مي دانستند.

دو لبه‌اي كه منافع مسلمانان را درو مي‌كند

رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: امروز در جهان اسلام منافع امت اسلامي به وسيله دو لبه قيچي كه يكي استعمارگران و ديگري تكفيري‌هاست در حال درو است. ولي اين موج، سال‌هاي آخر را مي گذراند. اين وحشي گري خسارت زيادي براي امت مسلمان دارد.

لاريجاني تاكيد كرد كه به همان ميزان كه تفرقه بين مسلمانان به نفع آمريكا و صهيونيست‌هاست، تفرقه در داخل هم به نفع غربي‌هاست.

وي به همه سياستمداران، صاحبان تريبون و اصحاب مطبوعات توصيه كرد كه فضاي وحدت داخلي را حفظ كنند تا زير چتر رهبري هاي رهبر معظم انقلاب انقلاب و جمهوري اسلامي گام هاي قوي‌تري براي پيشبرد اهداف انقلاب و توسعه و آباداني كشور برداشته شود.

تقدير از مردم

وي از مردم قم كه در اين راهپيمايي شركت كردند و با گام هاي خودشان صلابت را به انقلاب اسلامي ارزاني كردند تشكر كرد و گفت: وقتي رسانه ها صحنه هاي حضور ملت را پخش مي‌كنند غربي‌ها متوجه مي شوند ملت، پشتيبان نظام است و ديگر سخن گزافه عليه ملت ما نمي‌گويند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي خطاب به مردم گفت: شما با حضور خودتان دشمن را به عقب رانده‌ايد.