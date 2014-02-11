فریاد های الله اکبر و مرگ برآمریکا در استان قزوین طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور در جشن طلیعه آغاز سی و ششمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی استان قزوین هم مملو از شور و شعور انقلابی بود و مردم این خطه از میهن اسلامی بار دیگر در حرکتی بصیرانه به صحنه آمدند تا به جهانیان نشان دهند راه شهدا و امام راحل ادامه خواهد یافت.



مردم قزوین که در پیشاپیش آنها آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، حجت الاسلام حسینی و داود محمدی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه، روحانیون حرکت می کردند با شرکت در راهپیمایی 22 بهمن با سردادن شعارهای انقلابی بار دیگر حمایت خود از نظام اسلامی را اعلام کردند.

راهپیمایان در مسیر میدان آزادی، خیابان شهدا و امامزاده حسین(ع) در حالیکه پلاکاردهایی در محکومیت دشمنی های کشورهای استکباری با انقلاب اسلامی در دست داشتند با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، اطاعت از رهبری ضامن عزت ماست، در بهار آزادی جای شهدا خالی، ما ملتی بصیریم ذلت نمی پذیریم، الله اکبر خامنه ای رهبر بار دیگر حمایت قاطع خود از منویات مقام معظم رهبری، آرمانهای امام راحل، و شهدا را اعلام کردند.



در راهپیمایی امروز که به دلیل آفتابی بودن هوا گروههای مختلف اعم از پیر و جوان، دختر و پسر، ورزشکار، دانش آموز، روحانی، کسبه، اصناف، زن و مرد و خانواده ها با فرزندان خردسالشان به طور گسترده شرکت کرده بودند، کودکان با همراه داشتن پرچم های سه رنگ جمهوری اسلامی با اشتیاقی وصف ناپذیر جشن انقلاب را در خیابانها و معابر عمومی به صورت خودجوش برگزار کردند.



آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در حالیکه در میان خیل جمعیت حضور یافته بود در خصوص راهپیمایی امسال به خبرنگار مهر گفت: امروز سربلندي و اقتدار ملي و عزم پولادين ملت كه برگرفته از آموزه هاي دين مبين اسلام و رهنمود هاي معماركبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) است با حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن، ظهور و بروز يافته و در چنين شرايطي حمايت ملت و پافشاري دولت برآمده از آن بر استقلال و حقوق مسلم و خدشه ناپذير نظام مقدس جمهوري اسلامي مي تواند دشمنان قسم خورده و كينه توز را مايوس و دوستان ما را در اقصي نقاط دنيا شاد و اميدوار می كند.



مرتضی روزبه استاندار قزوین هم به مهر گفت: آنچه امروز دیدیم همه عزت و سربلندی بود که از سوی مردمی مشتاق در حرکتی باشکوه تبلور یافت و موجب خرسندی دوستان انقلاب شد.



وی افزود: مردم با این راهپیمایی که در راستای نكوداشت ياد و خاطره مجاهدت ها و ايثارگري هاي شهدا نیز تلقی می شود بار دیگر با آرمان ها و اهداف بلند معمار بزرگ انقلاب اسلامي و رهبر فرزانه انقلاب تجدید بیعت کردند و حماسه ای دیگر آفریدند.



حجت الاسلام مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: مردم امروز با حضور خود جواب دندان شکنی به دشمنان دادند که همچنان با انقلاب همراهند و از اصول خود دست برنمی دارند.



داود محمدی دیگر نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی هم با پرشور خواندن راهپیمایی امروز اظهارداشت: حضور یکپارچه مردم هم پیام داخلی دارد و هم بین المللی که باید مخاطبان به آن توجه کنند.



وی افزود: اولین پیام راهپیمایی 22 بهمن امسال نشان دادن انسجام، همبستگی و وحدت مردم با نظام بود و هوشیاری و بصیرت مردم را جلوه گر کرد تا دیگران بدانند که تنگناها و فشارهای اقتصادی هرگز موجب نمی شود تا مردم در مواقع حساس نسبت به آرمانها بی تفاوت باشند بلکه در شرایط سخت، وابستگی و همبسنگی مردم ما بیشتر شده و دفاع از آرمانها و ارزشها تشدید می شود و امروز هم این حمایت از نظام بخوبی در راهپیمایی مردم جلوه کرد.

حجت الاسلام صادقی دادستان قزوین هم در این باره تصریخ کرد: حضور باشکوه مردم استان در راهپیمایی 22 بهمن نشان داد که مردم ما بصیر و آگاهند و در شرایط حساس برای دفاع از ارزشها و آرمانها به صحنه می آیند.



وی افزود: راهپیمایی امروز مردم تجدید بیعتی دوباره با نظام ، شهدا و رهبری بود و ملت ما نشان دادند که این انقلاب را با همه وجود حفظ خواهند کرد.



دادستان قزوین ویژگی راهپیمایی امسال در استان را حضور همه گروهها، احزاب و جناح ها و سلیقه های مختلف در اعلام همبستگی با نظام دانست و یادآورشد: این حرکت یکپارچه نویدبخش اتحادی همگانی است که به آرامش و موفقیت کشور کمک خواهد کرد.



حجت الاسلام علی قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان هم اظهارداشت: دریای خروشان مردم در مقابل توهین های دشمنانم امروز در راهپیمایی طوفانی شد و مردم آمدند تا از ارزشها، امام، رهبری و انقلاب دفاع کنند و آمریکا باید امروز جواب خود را از این حضور گسترده بگیرد و متنبه شود.



حجت الاسلام امینی مشاور استاندار در امور روحانیون هم گفت: امروز مردم نشان دادند با گذشت 35 سال از تولد انقلاب، همچنان در صحنه حضور دارند و دشمنی آمریکا موجب انسجام بیشتر مردم ما می شود.



وی افزود: مردم در وحدت ملی، مصالح کشور، حمایت از رهبری، مواضع مشترک دارند و این راهپیمایی نشان داد که آحاد مردم با هر گرایش و سلیقه در اصول و مبانی و انسجام ملی پایبند وحدت هستند که این حرکت بیانگر اقتدار ملی است.



امینی بیان کرد: راهپیمایی امروز به نوعی تداوم حرکت مردم در 24 خرداد بود و حمایت از رهبری، دولت و همبستگی ملی را به خوبی نشان داد.



این مسئول گفت: ویژگی این راهپیمایی و جشنهای انقلاب این است که در ایران اسلامی بر خلاف دیگر کشورها که شاهد جشن های تشریفاتی و دولتی هستیم مردم برای جشن انقلاب به صورت خودجوش به صحنه آمده اند و جشن پیروزی انقلاب خود را با راهپیمایی و در خیابانها برگزار می کنند و این حرکت کاملا مردمی است.

سردار سالار آبنوش فرمانده تیپ صاحب الامر استان هم گفت: راهپیمایی 22 بهمن تبلور اراده آهنین ملت بیدار ایران و وحدت و انسجام همگانی است.



وی افزود: در شرایطی که مذاکرات ژنو ادامه دارد و برخی بدنبال تبلیغ جریانی هستند تا بگویند ایرانیها از انقلاب خسته شده اند و در فشار تحریم ها کم آورده اند و دچار مشکل شده اند این راهپیمایی پاسخی روشن و قاطع به این تحلیل های غلط استکباری است و امروز مردم نشان دادند پشت سر رهبری هستند و میثاق با امام، شهدا و رهبری را هرگز فراموش نخواهند کرد.



مسعود نصرتی شهردار قزوین هم در حین راهپیمایی به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه در شرایط حساس مداکرات ژنو که جهانیان به مسائل ایران حساس تر شده اند این حضور بسیار باشکوهتر از سال قبل برگزار شده که هوشیاری ملت را نشان می دهد.

شهردار قزوین یادآورشد: در کشور ما این انسجام عادی است اما در تحلیل های بین المللی که آوردن مردم به صحنه بسیار سخت و دشوار و هزینه و زمان بر است حضور یکپارچه مردم بیانگر میزان رضایت مندی و وابستگی ملت به نظام تلقی می شود و راهپیمایی امروز تحلیل های بین المللی مهمی خواهد داشت و چون همیشه ما سربلند خواهیم بود.



در پایان این راهپیمایی قطعنامه ای در هشت ماده قرائت و با تکبیر حاضران تائید شد.

