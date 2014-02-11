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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۶

یورش وزیر مسکن رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی

یورش وزیر مسکن رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی

وزیر مسکن رژیم صهیونیستی با همراهی نظامیان این رژیم و شهرک نشینان به مسجدالاقصی یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، "اوری آریل" وزیر مسکن رژیم صهیونیستی در راستای اقدامات تجاوزکارانه این رژیم امروز تحت تدابیر شدید امنیتی و پشتیبانی نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی یورش برد.

وی از طریق باب المغاربه وارد مسجدالاقصی شد و 27 صهیونیست نیز وی را همراهی می کردند. بنا بر اعلام شاهدان عینی، پلیس رژیم صهیونیستی کارت های شناسایی تمامی شهروندانی که وارد مسجدالاقصی می شدند را چک می کردند.

در این میان نظامیان صهیونیست یک دانشجوی دختر فلسطینی را بازداشت و به مراکز بازجویی منتقل کردند. در همین راستا حدود هزار دانشجوی فلسطینی ساکن قدس برای دفاع از مسجدالاقصی در نزدیکی این مسجد حضور یافتند.

کد مطلب 2234362

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